Federica Panicucci indossa la mascherina nello studio di Mattino5: la conduttrice spiega il motivo

TV e Spettacolo

Puntata insolita per Federica Panicucci al timone di Mattino5, nella diretta andata in onda questa mattina. La conduttrice ha infatti fatto il suo ingresso in studio con una mascherina, più precisamente una FFP2, mettendo subito al corrente i telespettatori del motivo di questa scelta necessaria. Ha rassicurato tutti quanti e spiegato cosa le sia accaduto, per poi proseguire con la puntata e con i fatti di giornata.

A Mattino5, nel corso della puntata andata in onda questa mattina su Canale5, è andato in scena un fatto insolito che ha visto coinvolta Federica Panicucci.

La conduttrice, infatti, ha fatto il suo ingresso in studio con indosso una mascherina FFP2: un fatto piuttosto anomalo per un presentatore e che rare volte si è visto sul piccolo schermo di recente. Al fine di tranquillizzare i telespettatori, rassicurandoli circa le sue condizioni di salute, la conduttrice ha voluto affrontare la questione spiegando brevemente che cosa le sia accaduto.

“Ben trovati. Allora, mi vedete in diretta con una mascherina FFP2. Per quale motivo? Ve lo spiego subito: ho avuto un contatto stretto. Quindi la normativa prevede, sebbene io sia negativa, di indossare la protezione della mascherina.

Insomma, siamo comunque in compagnia“: così Federica Panicucci ha raccontato quanto accaduto. Un contatto con un soggetto positivo al Covid-19 l’ha portata, sebbene sia risultata negativa al test, a tenere indosso una mascherina FFP2 per tutta la durata della puntata di Mattino5. Necessità dettata proprio dalle ultime disposizioni che, stando al protocollo e alla normativa attualmente in vigore, prevede l’utilizzo del dispositivo di protezione per un determinato periodo di tempo.

Serena Bortone nella stessa situazione a gennaio

Vedere un conduttore in televisione con la mascherina non è comunque un’immagine così frequente.

Tuttavia non solo a Federica Panicucci era capitato un episodio simile, bensì anche a Serena Bortone. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai1, a metà gennaio circa aveva fatto il suo ingresso in studio con la mascherina rivelando, anche lei, di essere stata a contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Anche in quel caso la normativa prevedeva di indossare il dispositivo di protezione, sebbene negativa.

Regole rigide ma assolutamente necessarie per preservare la sicurezza di tutti in televisione, conduttori e non solo.