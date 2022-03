Giovanni Scifoni e Luca Argentero, fuori da set di Doc nessun rapporto: l’attore rompe il silenzio sul collega

Gossip

Mancano solo tre settimane alla fine della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani e gli attori coinvolti nella fiction in onda su Rai1 ne hanno approfittato per concedere qualche intervista e rivelare qualcosa non solo sui personaggi da loro interpretati, ma anche qualche interessante retroscena. Anche Giovanni Scifoni, che presta il volto al dottor Enrico Sandri, in queste ore è tornato in tv per spiegare un po’ il clima che si respira sul set e svelare un particolare aneddoto sul suo rapporto con Luca Argentero.

Giovanni Scifoni e Luca Argentero: com’è il rapporto tra i due attori

Data l’incredibile amicizia che lega il dottor Fanti al collega Enrico Sandri, i fan hanno immaginato che quella chimica fosse il frutto di un’autentica amicizia anche tra Luca Argentero e Giovanni Scifoni (i rispettivi interpreti dei due medici nella serie Doc – Nelle tue mani).

Eppure, stando a quanto rivelato da quest’ultimo nel corso della sua intervista a Detto Fatto, sembra proprio che non ci sia proprio alcun legame, oltre quello professionale, tra i due vip italiani.

“Luca è una persona fantastica, è esattamente come lo immaginate. Così è: è Doc, è uguale. Quella apertura, quell’inclusività assoluta, è un capitano, un bel condottiero – racconta l’attore del collega – Ci frequentiamo pochissimo, lui vive a Milano e io sono a Roma.

Non siamo diventati amici per la pelle“.

Sembra insomma che i due siano “solo” due professionisti e che quell’intesa sia frutto della loro professionalità, ma non esiste alcun legame fuori dal set tra i due artisti. Nonostante questo, come si può intuire dalle parole di Scifoni, non esistono attriti tra i due, ma i loro rapporti si limitano al lavoro sul set.

Giovanni Scifoni, chi è l’attore che interpreta il dottor Enrico Sandri

L’attore italiano nasce a Roma nel 1976 e approccia il mondo dell’arte fin da giovanissimo – arrivando infine a diplomarsi (nel 1988) all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica.

Inizia da subito a lavorare nel mondo del teatro, ma nel 2003 esordisce anche al cinema con il film La Meglio Gioventù di Marco Tullio Giordana.

Come molti dei suoi colleghi, arriva anche in televisione, apparendo in diverse fiction Rai come Don Matteo e Un medico in famiglia. La sua carriera sul piccolo schermo prosegue indisturbata fino al 2020, anno nel quale entra a far parte del cast di Doc e si fa conoscere ancora di più dal grande pubblico.