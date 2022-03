Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart genitori per la terza volta: terzo fiocco azzurro per la coppia di attori

Gossip

Grande gioia per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, che hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio. Terzo fiocco azzurro per la coppia del cinema italiano.

Fiocco azzurro per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, che hanno dato il benvenuto al loro terzogenito dopo la nascita di Ettore e Ian. L’attrice ha annunciato l’arrivo del suo terzo figlio, nato lunedì 28 febbraio presso la storica clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia. “Il piccolo e la mamma stanno bene” l’annuncio della direttrice della Santa Famiglia.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: è nato il terzogenito

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono diventati genitori per la terza volta: terzo fiocco azzurro per la coppia. L’attrice ha annunciato l’arrivo di un maschietto dopo la nascita dei figli Ettore e Ian.

Il terzogenito è venuto alla luce lo scorso lunedì 28 febbraio presso la storica clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia, specializzata in ostetricia e ginecologia. Proprio nella stessa struttura nacquero anche il primogenito e il secondogenito della coppia. Grandissima gioia per la coppia, per il coordinatore, il ginecologo dottor Luca Cipriano, per l’ostetrica Lilli Baldacchino e per tutta la sua equipe.

La direttrice della Santa Famiglia, Donatella Possemato, ha commentato con grande gioia il lieto evento rassicurando circa le condizioni di salute dell’attrice e del bebè: “Il piccolo e la mamma stanno bene.

Per noi è stato un gradito ritorno di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti nella nostra Struttura, e siamo felici di vedere confermata la sua fiducia in un momento così bello e importante della sua vita, noi facciamo il massimo per renderlo speciale“.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: la storia d’amore e il matrimonio

È così nato il terzo frutto dell’amore tra Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart.

La coppia nel corso degli anni ha rinnovato il proprio amore, culminato con il matrimonio il 4 marzo 2019 in una cerimonia intima in quel di Rieti.

Entrambi sono volti noti del cinema e della televisione italiana.

“Volevo un matrimonio cristiano, serio, importante. Ho voluto sposarmi con consapevolezza, perché molti matrimoni finiscono perché c’è l’idea che sarà perfetto per sempre come durante l’innamoramento, una fase totalizzante che non è però la vita reale” aveva rivelato l’attrice parlando del passo importantissimo compiuto al fianco del suo Kim Rossi Stuart.