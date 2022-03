Manila Nazzaro incontra l’amica Valeria Graci al Grande Fratello Vip: la concorrente in lacrime in giardino

Grande Fratello

Emozionante incontro tra Manila Nazzaro e la comica Valeria Graci, unite da un rapporto di estremo affetto. In giardino la concorrente non trattiene le lacrime.

Il Grande Fratello Vip accoglie questa sera un grande nome della comicità italiana: Valeria Graci. L’attrice e comica è infatti una grandissima amica di Manila Nazzaro, concorrente del reality, che non si aspetta assolutamente di ricevere la sua improvvisa sorpresa. In giardino la gieffina non trattiene le lacrime di fronte all’amica e di lei svela: “Ci siamo incrociate nei momenti peggiori della nostra vita“.

Manila Nazzaro ritrova una sua grande amica: la comica Valeria Graci

Emozionante quanto inaspettata sorpresa per Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip, nella puntata in onda questa sera. A raggiungere Cinecittà per incontrarla dopo mesi di lontananza è Valeria Graci, non un nome qualsiasi.

Attrice, comica e conduttrice televisiva, negli anni è diventata famosa per aver strappato risate nel duo Katia & Valeria al fianco di Katia Follesa a Zelig. Dal 2014 collabora con Striscia la Notizia in qualità di inviata, regalando al pubblico anche divertenti imitazioni. Tra le sue esperienze televisive, anche una partecipazione nel 2019 allo Zecchino d’Oro in giuria.

Questa volta Valeria Graci approda nel loft di Cinecittà per una sorpresa speciale a Manila Nazzaro, sua grande amica e con la quale ha lavorato per Radio Zeta, conducendo uno spazio radiofonico insieme.

In giardino arriva il commosso incontro, con la comica che le parla a cuore aperto e Manila che scoppia in lacrime: “Mi manchi, questa è la verità. Tu sai quanto sei importante per me, può sembrare retorica ma è la verità. A volte finisco di lavorare, prendo il telefono per chiamarti e poi mi ricordo che sei qua. Divertiti, alleggerisci tutto Mani, perché la vita vera è fuori e in questo momento è drammatica. Quindi leggerezza. E poi viviti questa esperienza per quella che è, è un gioco“.

Manila Nazzaro e Valeria Graci: la verità dietro il loro stretto legame

Manila Nazzaro, tra le lacrime, parla dell’affetto che la lega a Valeria Graci svelando: “Noi ci siamo incrociate nei momenti peggiori della nostra vita.

Paradossalmente le cose peggiori ci hanno unito in maniera indissolubile. Lei è un po’ una cretina, lo vedete, però è un’amica con la ‘A’ maiuscola. Ricordo quando io ho perso la bambina, lei mi ha chiamata di notte e mi ha detto: ‘Arrivo da te’.

Non mi ha mai lasciata sola“. Valeria Graci conferma: “Lei sa molto bene, lo stesso è stato per lei: ci siamo incrociate in un momento difficile della nostra vita e ci siamo sostenute a vicenda“.

La comica spiega per quale motivo abbiano sofferto così tanto e per quale motivo si siano unite in questo modo: “Io mi stavo separando, Manila si era separata da poco. Il lavoro ci ha unite e ci ha salvate“.

Alfonso Signorini, intervenuto durante l’incontro, chiede a Valeria Graci un parere sull’amicizia ormai naufragata tra Manila, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. La comica esprime il suo pensiero a riguardo: “Qua dentro credo sia complicato riuscire a vivere la vita vera, qua si conoscono alcuni aspetti delle persone e dei personaggi che si creano. Probabilmente, se l’avessero vissuta fuori, l’avrebbero considerata una donna molto più profonda“.