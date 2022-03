Uomini e Donne anticipazioni 3 marzo: Luca Salatino delude una sua corteggiatrice, la decisione del tronista

Uomini e Donne

Il trono di Luca Salatino comincia a presentare al pubblico televisivo di Uomini e Donne le prime sorprese. Il tronista, infatti, scelto per questo ruolo dopo un’esperienza da corteggiatore, sta cominciando a svelare le sue prime preferenze.

Luca Salatino ha portato in esterna, spesso, due ragazze in particolare. Si tratta di Lilly e Soraia. Con la prima il tronista ha creato un rapporto, principalmente mentale e di confronto. Per Soraia, invece, Luca Salatino ha dichiarato di sentire un forte trasporto fisico.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 3 marzo, una decisione di Luca Salatino deluderà Lilly, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 3 marzo: Luca Salatino in esterna solo con Soraia

Luca Salatino sta cominciando a provare a costruire una conoscenza più solida con le sue corteggiatrici. Il tronista, però, ha recentemente discusso con entrambe.

A Soraia, Luca Salatino lamenta poche attenzioni. Mentre Lilly ha avuto a che ridire con il tronista per un bacio mancato.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 3 marzo, Lilly discuterà ancora con Luca Salatino. La corteggiatrice si dirà delusa per la decisione del tronista romano di portare in esterna solo Soraia.

Uomini e Donne anticipazioni 3 marzo: nuove conoscenze per Matteo Ranieri

Oltre a Luca Salatino, Matteo Ranieri è stato scelto per ricoprire il ruolo di tronista dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne.

Come il suo collega, anche Matteo Ranieri è stato selezionato alla redazione del programma televisivo, dopo un’esperienza da corteggiatore.

Il tronista, però, ha passato, nella ultime puntate, una fase complicata del suo trono. Infatti, Matteo Ranieri è rimasto senza corteggiatrici. Denise Mingiano ha lasciato il programma televisivo, mentre Federica Aversano è stata affetta da febbre.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 3 marzo, verrà presentata al pubblico una nuova corteggiatrice del tronista.