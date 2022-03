Carlo Domingo sarebbe lui il fidanzato di Soleil Sorge. La sta aspettando fuori dalla Casa del GF Vip, chi è

Gossip

Soleil Sorge non avrebbe mai nascosto di avere un fidanzato eppure il nome di lui non sarebbe mai emerso. Anche la mamma di lei ne ha parlato.

Soleil Sorge sarebbe davvero fidanzata e questo misterioso uomo la starebbe aspettando a Milano, non appena lei uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip. In più di un’occasione sarebbe stato insinuato che la gieffina non sia un cuore solitario, lo stesso Alfonso Signorini lo ha accennato ma senza fare il nome.

Eppure adesso un nome ci sarebbe e sarebbero i fan ad esserne certi, il presunto fidanzato di Soleil Sorge sarebbe Carlo Domingo, ecco chi è.

Carlo Domingo sarebbe il presunto fidanzato di Soleil Sorge

Si chiamerebbe Carlo Domingo e sarebbe un imprenditore di origini siciliane ma milanese d’azione, sarebbe questo il nome del presunto fidanzato di Soleil.

Si tratta di un uomo estremamente riservato, figlio di Enzo Domingo e Giusy Panariello, titolari dell’agenzia Domingo Communication che si occupa di comunicazione nella moda.

Carlo Domingo vivrebbe a Milano ormai da 20 anni, lavorerebbe ad un suo progetto che unisce il brand e spazi culturali rendendo protagoniste le persone. Il presunto fidanzato di Soleil sarebbe una persona estremamente riservata, al punto da non comparire sui social. In un articolo pubblicato da Chi, proprio su lui e Sole, si legge: “Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge, fuori dalla casa ha un vero amore che l’attende.

Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata”.

Le parole di Soleil sul presunto fidanzato al GF Vip

Soleil Sorge non ha mai fatto realmente mistero sul presunto fidanzato e neanche sua madre, anzi, come si legge su Biccy, in un’occasione ha riferito che: “Sta sempre qui a Milano aspettando l’uscita di Soleil. Non è contento di aver visto certe cose con Alex, lei non ha limitato le ferite per lui.

Certo però che è uno spettacolo che si è svolto così alla fine. Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui. Anche se ribadisco che con Alex non poteva nascere nulla“.