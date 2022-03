“Vuoi essere il mio papà?”: la ragazzina che ha commosso il web con il video in cui ha le carte dell’adozione

Good News

Avere al proprio fianco persone su cui poter contare è importante per qualunque persona, soprattutto durante i difficili anni dell’adolescenza. Non sempre però si ha l’opportunità di avere due genitori e, con il tempo, si impara a colmare quel vuoto con altre figure centrali nella nostra vita. Lo sa bene la ragazza protagonista di un video che in questi giorni ha commosso il web.

La ragazzina con le carte d’adozione che ha emozionato il web: il video

Molto spesso sono proprio i social a regalare agli utenti le migliori notizie o, almeno, le più emozionanti e positive (a volte anche in grado di restituire un po’ di fiducia nel prossimo).

Si tratta molto spesso di brevi video in cui i protagonisti compiono dei gesti così incredibili da lasciare di stucco.

Si può dire, senza ombra di dubbio, che tra i video che maggiormente hanno attirato l’attenzione in tal senso, c’è quello della ragazzina che ha chiesto al neomarito della madre di diventare suo padre. Da quel che si può intuire dal video, proprio il giorno del matrimonio tra i due, la ragazza si è fatta coraggio e, con le carte dell’adozione in mano e la voce già rotta dall’emozione, ha detto: “Ho atteso 2555 giorni per questo giorno, Frank vuoi diventare il mio papà?

“.

Inutile dire che anche l’uomo si è commosso e ha risposto: “Sì, ti voglio bene… sarei felice di essere il tuo papà. Grazie di cuore” mentre si stringeva in un abbraccio con la coraggiosa ragazzina. Un momento davvero toccante che, in poco tempo ha fatto il giro del web, dove molti utenti hanno espresso tutta la loro emozione e hanno anche riflettuto sul significato di essere genitori.

Ragazza chiede al proprio patrigno di essere adottata: il commovente racconto sul web

L’impresa della ragazzina che ha chiesto al marito della madre di essere adottata ha senza dubbio commosso il web, luogo dove questo tipo di notizie si diffondono molto rapidamente e sono accolte con emozione ed entusiasmo.

Si tratta di “buone nuove” di cui tutti hanno bisogno per ricaricare le pile e, per questo, una simile news aveva già attirato l’attenzione degli internauti lo scorso dicembre.

Poco prima delle festività, infatti, il noto portale inglese Mirror aveva condiviso la notizia di una ragazza di 21 anni che ha chiesto al patrigno di essere adottata per natale. La ragazza, di nome Nicole Anderson, conosceva l’uomo da quando aveva solo un anno e già all’età di 12 anni lo chiamava abitualmente “papà”.

Nonostante il grande affetto già espresso da entrambi in tutti quel tempo, la ragazza ha sentito il bisogno di rendere ufficiale la cosa e ha pianificato tutto in modo da poter fare il regalo natalizio più bello di tutti al suo patrigno.