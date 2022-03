A C’è posta per te la toccante storia di Stefano e il regalo di sua suocera Carla: “Amare come un figlio”

TV e Spettacolo

Mariella e Carla hanno chiamato C'è posta per te per fare una sorpresa. Destinatario della posta è stato Stefano. Per il regalo, in studio, anche Bonucci e Chiellini.

Emozioni importanti a C’è posta per te, nella puntata del 5 marzo, fin dalla prima storia, protagonista della serata. Infatti, i telespettatori hanno ripercorso la gioia dell’ultimo Europeo di Calcio, vinto dall’Italia, grazie alla presenza di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

I due calciatori della Juventus e della nazionale hanno aiutato due mamme, Mariella e Carla a fare una sorpresa a Stefano.

La storia di Mariella e Carla a C’è posta per te

A C’è posta per te, la prima lettera, protagonista della puntata del 5 marzo, aveva ben due mittenti, Carla e Mariella. In particolare, Carla ha voluto ringraziare Stefano per tutto l’amore dato a sua figlia Francesca, scomparsa, dopo tre anni di malattia: “Stefano e Francesca si son sposati… Francesca non c’è più… Dire a lui che io gli sarò grata per sempre… Malattia veramente da incubo… Ho perso mia figlia a soli 27 anni… Lei per me era come l’aria… Sento la sua voce che dice ‘Mamma, dove siete‘”.

Carla ha voluto sottolineare quanto Stefano sia stato fondamentale nel momento più difficile della sua vita e di quella di sua figlia: “Quando sto vicino a Stefano è come se, in qualche modo, sto vicino a Francesca… Spero che non mi cancelli mai dalla sua vita… Sto bene con la famiglia di Stefano, con Mariella… Stefano non l’ha mai lasciata… Anzi le ho chiesto di sposarsi e si sono sposati… La riempiva di attenzioni… Le diceva quanto era bella”.

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sono stati chiamati per fare un regalo al ragazzo: “Sarà una bella sorpresa anche per lui… Tifoso sfegatato della Juventus, voi due siete i suoi idoli“.

La lettera di Mariella e Carla a Stefano a C’è posta per te

Mariella e Carla hanno chiamato C’è posta per te per fare una sorpresa a Stefano. In particolare Carla ha raccontano il bene che sente nei confronti del ragazzo, marito di sua figlia: “Io e mamma siamo qui… Per dirti quello che pensiamo di te, per la tua straordinaria capacità d’amare… Io ti voglio davvero tanto bene… Inizialmente eri, semplicemente, il ragazzo di mia figlia… Da quando è arrivata la terribile notizie… I rapporti tra noi si sono intensificati“.

La mamma di Francesca ha voluto sottolineare la grande forza che Stefano ha avuto anche durante la malattia: “Un uomo semplicemente straordinario… Hai sopportato la sofferenza… Hai sacrificato la tua vita… La donna che sei riuscito a portare all’altare, realizzando il suo sogno… Dall’instante della sua prima diagnosi fino al suo ultimo giorno”.

Per Carla, Stefano, ormai è come un figlio: “Sei rimasto accanto a Francesca per fare l’impossibile… Francesca ha goduto delle tue infinite carezze sul suo cuore… Voglio dirti ‘Grazie’ per esserle stato vicino in questa modo… Il sostegno che mi hai dato… Sei un ragazzo d’oro che non smetterò mai d’amare come un figlio“.

La suocera ha voluto fare una promessa a suo genero: “Se dovessi aver bisogno di qualsiasi cosa, io per te, per la tua famiglia ci sarò sempre“.

La promessa di Stefano alla suocera a C’è posta per te

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini hanno fatto una piacevole sorpresa a Stefano a C’è posta per te.

Leonardo Bonucci ha promesso al ragazzo una partita allo stadio della Juventus, mentre Giorgio Chiellini ha proposto un viaggio: “Scegli un posto… Un’occasione per ripartire“.

Quest’ultimo regalo ha ricordato a Stefano una promessa fatta a Francesca: “Devi girare il mondo e me lo devi fare guardare con i tuoi occhi“.

Il ragazzo ha dovuto fare una promessa anche alla suocera: “Vai avanti, rifatti una tua vita… Qualunque cosa ti accada nella tua vita, fa che io possa esserci sempre“.