Andrea Delogu cresciuta in comunità dai genitori svela a Verissimo: “Ho scelto grazie a loro di non sbagliare”

Programmi TV

Intervista a cuore aperto per Andrea Delogu che, a Verissimo, ha ripercorso le tappe della sua vita a cominciare dall’infanzia in comunità. A San Patrignano i suoi genitori si conobbero e lì la conduttrice visse i primi 10 anni della sua vita, in un ambiente in cui, nonostante tutto, conobbe “una tranquillità rara“. A seguire rivolge un ringraziamento ai genitori per averla indirizzata verso la giusta strada.

Andrea Delogu cresciuta a San Patrignano: l’infanzia in comunità

A Verissimo si racconta per la prima volta Andrea Delogu, emozionatissima di fronte a Silvia Toffanin. La conduttrice radio e tv apre il suo cuore ripercorrendo le principali tappe della sua vita, a cominciare dall’infanzia nella comunità di San Patrignano, la più importante comunità terapeutica di recupero per tossicodipendenti in Italia.

Lì si conobbero i suoi genitori, che combattevano per una dipendenza dalle droghe, e proprio in comunità la Delogu visse i primi 10 anni della sua vita.

Nonostante il contesto, la conduttrice rivela di aver vissuto un’infanzia serena e libera, prima di interfacciarsi con il mondo esterno dopo 10 anni: “Io sono stata una bambina libera, come nessun altro bimbo fuori da una comunità può immaginare, in un mondo chiuso. Ma ho avuto la possibilità di conoscere una tranquillità rara.

Avevo una famiglia di 2.000 persone. A 10 anni ho avuto un grande shock, scoprendo il mondo fuori“.

Andrea Delogu ringrazia i genitori: “Ho scelto grazie a loro di non sbagliare“

Esplorando il mondo esterno alla comunità, Andrea Delogu ha dovuto fare i conti con i giudizi delle persone, etichettata come una bambina differente dagli altri: “Me l’hanno raccontato quando ho cominciato a crescere e a farmi domande. Andando a scuola, fuori dalla comunità, mi trattavano in modo diverso. Ero la bambina della comunità, la bambina strana, alcuni non si volevano approcciare a noi.

Mi hanno anche spiegato perché erano in comunità e questo mi ha aiutato a non sbagliare“.

In riferimento alla storia dei suoi genitori, la conduttrice rivela di non essere mai stata tentata dall’approccio alle droghe. Questo grazie a mamma e papà, che le hanno insegnato a non seguire le loro orme: “Sapevo che quella cosa non l’avrei dovuta fare perché i miei genitori erano stati così onesti nel raccontarmi cos’era successo a loro, che ho scelto grazie a loro di non sbagliare“. Nonostante il complicato contesto, la comunità di San Patrignano resta per Andrea Delogu un pezzo importante della sua vita: “In un certo senso, quella sarà sempre casa mia, perché c’è un pezzo di me dentro e sono felice di essere cresciuta così e voglio che i miei genitori la sentano forte questa cosa: sono felice e orgogliosa di quello che hanno fatto per me“.