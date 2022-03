Barù svela cosa prova davvero per Jessica Selassié al Grande Fratello Vip: il concorrente fa chiarezza

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip Barù sembra essersi schiarito le idee circa il suo rapporto con Jessica Selassié. Parlando vicino alla piscina con Giucas Casella e Davide Silvestri, il concorrente risponde alle loro domande negando di provare un reale sentimento verso di lei se non una semplice e sincera amicizia. “Mi piace, ma non in quel senso insomma” la rivelazione.

Barù nega ogni coinvolgimento amoroso con Jessica: “Non c’è niente“

I fan di Jessica e Barù, denominati i “Jerù” sui social, in queste ore hanno ricevuto una grandissima delusione. Se la coppia sembrava sul punto di spingersi oltre ad una semplice amicizia, tra dichiarazioni e coccole nella Casa, a smontare ogni castello ci ha pensato lo stesso Barù con alcune dichiarazioni.

Al Grande Fratello Vip il nipote di Costantino Della Gherardesca si è ritrovato a parlare con Giucas Casella e Davide Silvestri accanto alla piscina. E, rispondendo alle domande di un Giucas decisamente curioso, svela cosa prova realmente per Jessica Selassié.

“Ma con Jessica c’è qualche cosa o non c’è niente?” domanda l’illusionista, ricevendo la secca risposta di Barù: “Non c’è niente“. La domanda successiva del paragnosta intende indagare ulteriormente sulla questione: “Ma è lei che non vuole o sei tu?

“. “Sono io” risponde il ragazzo.

Barù e Jessica: la verità sul loro rapporto secondo il concorrente

Le dichiarazioni si fanno via via più intime e cercano di rendere più chiara la questione. “Ma ti piace o non ti piace?” gli chiede Giucas. Barù, a questa domanda, fugge all’idea di parlare di amore chiarendo come per Jessica provi solo una sincera e profonda amicizia: “Non mi piace… Mi piace, ma non in quel senso insomma.

Mi piace come amica, mi fa ridere, ci scherzo, mi diverto. Però secondo me vuole di più del sanguigno, la vedo una donna seria“.

Giucas Casella chiede a Barù se, in questo momento, abbia voglia di una donna seria.

Il concorrente risponde in maniera negativa e, dopo un risolino, afferma: “Fammi uscire di qui…“. Una frase lasciata a metà e che lascerebbe intendere come, una volta fuori dalla Casa, probabilmente con Jessica si possa parlare del loro rapporto e di un ipotetico futuro insieme.