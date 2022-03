Fabrizio Corona risponde all’appello di Zelensky: il messaggio social sulla guerra tra Russia e Ucraina

TV e Spettacolo

Sul conflitto tra Russia e Ucraina, esploso tra il 23 e il 24 febbraio scorso, sono intervenute anche personalità del mondo dello spettacolo e della televisione con messaggi a supporto degli ucraini. Tra questi, anche Fabrizio Corona ha voluto prendere una posizione condividendo sul proprio profilo Instagram l’appello di Zelensky a chiunque voglia arruolarsi al fianco del popolo ucraino: l’idea dell’ex re dei paparazzi.

L’appello di Zelensky per sostenere l’Ucraina: la reazione di Fabrizio Corona

La tenace resistenza dell’Ucraina contro l’invasione della Russia è supportata anche dalle parole del presidente ucraino Zelensky.

Che, attraverso i suoi canali social, ha invitato tutti coloro che volessero farlo ad arruolarsi al fianco del popolo ucraino per combattere contro i russi. Un appello che ha smosso le coscienze e ha suscitato numerose reazioni, anche da parte di esponenti del mondo della televisione e dello spettacolo.

In particolare, in Italia, è Fabrizio Corona ad aver preso una posizione sul conflitto tra Russia e Ucraina che sta lacerando l’Europa dell’Est e non solo. L’imprenditore, infatti, pochi giorni fa ha condiviso su Instagram uno stralcio dell’appello di Zelensky, riportato anche sul profilo del Corriere della Sera.

“Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire a combattere fianco a fianco con noi ucraini. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese“: queste le parole del presidente ucraino che, come riporta proprio il Corriere, starebbe creando una Legione straniera per arruolare i volontari proveniente dall’estero.

Fabrizio Corona a sostegno dell’Ucraina: “Andrò. Voglio morire in gloria“

L’appello di Zelensky non è passato inosservato e ha ricevuto la pronta reazione di Fabrizio Corona. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’ex re dei paparazzi sarebbe pronto a sostenere la causa e partire per l’Ucraina.

“IO VOGLIO ANDARE. ANDRÒ. VOGLIO MORIRE IN GLORIA.“: questo il messaggio condiviso con i followers, a corredo del post in cui è riportato l’appello di Zelensky.

L’imprenditore ha così voluto prendere una posizione netta sul conflitto tra Russia e Ucraina, intenzionato a diventare parte attiva al fianco della tenace resistenza del popolo ucraino.