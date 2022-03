Inside Out: il capolavoro della Pixar Animation Studios ritorna in onda su Italia1. Trama e trailer

TV e Spettacolo

Inside Out torna in televisione su Italia1 sabato 5 marzo 2022 a partire dalle ore 21:20 circa. Scopri la trama e le curiosità del capolavoro della Pixar Animation Studios.

Sabato 5 marzo 2022 su Italia1 arriva un film di animazione che è già diventato un cult. A partire dalle ore 21:20 circa torna sugli schermi del canale Mediaset la pellicola Inside Out, vincitrice nella categoria Miglior film d’animazione nell’ottantottesima edizione degli Oscar. La storia della piccola Riley e delle sue emozioni torna a fare compagnia al pubblico del canale mostrando ciò che accade dentro la sua testa, dove Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto saranno protagonisti di un avvincente viaggio per garantirle la felicità dopo che il trasloco in un’altra città che l’ha quasi bandita dalla sua vita. Scopri le curiosità e la trama completa del film in onda su Italia1 in prima serata.

Inside Out: le curiosità del film

Inside Out è un film d’animazione per tutta la famiglia uscito nelle sale cinematografiche nel 2015. La pellicola prodotta dai Pixar Animation Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures, è stata diretta dal tre volte premio Oscar Pete Docter, regista noto per aver diretto i famosi film Monsters & Co., Up e Soul, ed è da considerarsi ormai un cult dei film di animazione.

Il film acclamato da pubblico e critica, scritto dallo stesso Docter, ha infatti ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui proprio l’Oscar al Miglior film d’animazione ed anche un Golden Globe e un BAFTA nella stessa categoria.

Inside Out: la trama del film

Riley è una bambina di undici anni che vive una vita felice fino a che i suoi genitori non decidono di trasferirsi in un’altra città. Da prima contenta e felice di fare sport e passare del tempo con l’amica del cuore ed i suoi adorabili genitori, si ritrova a vivere le sue tante sue emozioni contrastanti che prendono vita con il racconto di ciò che accade nella sua testa.

Saranno proprio le azioni che si verificheranno dentro al suo attrezzatissimo quartier generale a determinare i suoi sentimenti e le sue emozioni, con la sgangherata squadra capitanata da Gioia a consigliarla, motivarla, gestirla ed intristirla ed infastidirla.

Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto assisteranno ai cambiamenti delle emozioni della bambina con la prima de gruppo che nell’intento di garantirle la felicità, inizierà un viaggio all’interno della sua testa che le svelerà un mondo sconosciuto e tutto nuovo.