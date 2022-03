Insider – Faccia a faccia con il crimine: va in onda su Rai3 l’ultimo appuntamento con Roberto Saviano

Programmi TV

Quarto ed ultimo appuntamento con lo scrittore napoletano al timone dell’intenso racconto di Insider – Faccia a faccia con il crimine. A partire dalle ore 21:45 circa Roberto Saviano torna in onda sul canale per occuparsi per l’ultima volta del delicato racconto delle storie legate alle organizzazioni criminali che mettono in ginocchio il nostro Paese ed il mondo intero. Il conduttore che ha visto cambiare per sempre la sua vita proprio a causa di queste organizzazioni, racconta un’altra intensa storia legata al mondo del crimine ed ai suoi risvolti, mostrando al pubblico l’altra faccia della medaglia, quelle delle forze dell’ordine e del loro operato.

Il conduttore mostrerà al pubblico come opera un agente sotto copertura partendo dal racconto di un agente che vive infiltrandosi nelle piaghe di quelle sanguinarie organizzazioni criminali più pericolose d’Italia e del mondo.

La quarta ed ultima puntata del delicato show va in onda sabato 5 marzo 2022 a partire dalle ore 21:45 circa e racconterà al pubblico la storia della prima agente di polizia italiana infiltrata in un’organizzazione criminale, l’agente sotto copertura Maria Monti.

Insider – Faccia a faccia con il crimine: l’ultima puntata del programma condotto da Roberto Saviano

Sabato 5 marzo 2022 su Rai3 va in onda il quarto ed ultimo appuntamento della prima interessante stagione di Insider – Faccia a faccia con il crimine.

Lo show torna in prima serata a partire dalle 21:45 con il racconto di Roberto Saviano che ci porta all’interno delle organizzazioni criminali italiane ed internazionali e di chi sacrifica la propria vita per combatterle.

Il giornalista partenopeo nel corso della prima stagione si è trovato di fronte a pentiti, testimoni di giustizia ed agenti infiltrati che hanno mostrato con crudezza e verità cosa vuol dire avere a che fare con uomini spietati ed organizzazioni pericolose, in grado di mettere la vita al secondo posto rispetto ai soldi ed agli affari.

Insider – Faccia a faccia con il crimine: la storia della quarta puntata

Nell’ultima puntata del programma Roberto Saviano ci porterà nel mondo di Maria Monti, la prima agente di polizia italiana infiltrata in un’organizzazione criminale. L’agente sotto copertura racconterà il suo lavoro e la sua esperienza nella lotta alle organizzazioni criminali dal loro interno.