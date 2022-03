Sonia Bruganelli al veleno contro Miriana Trevisan: “Gatta morta”. Secco giudizio dell’opinionista del GF Vip

TV e Spettacolo

Sonia Bruganelli in un'intervista rilascia dichiarazioni al vetriolo contro Miriana Trevisan al GF Vip. L'opinionista spara a zero contro la concorrente.

Sonia Bruganelli spara a zero contro Miriana Trevisan, a riconferma dell’antipatia che nutre nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip. In un’intervista l’opinionista del reality ha parlato della sua esperienza, esprimendo alcuni giudizi sui Vipponi e rincarando la dose contro la showgirl, da lei definita “gatta morta“. Alla base dei dissapori una presunta intervista del passato, indiscrezione su cui interviene la stessa Bruganelli.

Sonia Bruganelli spara a zero contro Miriana Trevisan: “Gatta morta“

L’esperienza di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip viene racchiusa in un bilancio quasi conclusivo, a distanza di 3 puntate dall’attesissima finale del 14 marzo.

L’opinionista, che quest’anno ha ricoperto tale ruolo al fianco di Adriana Volpe, si è sempre contraddistinta per la schiettezza e l’incisività dei suoi giudizi sulle dinamiche di gioco e sui concorrenti. E non ha mai fatto mistero delle sue simpatie ed antipatie: se da un lato si è detta convinta sostenitrice di Soleil Sorge, dall’altro lato non ha nascosto la sua antipatia verso Miriana Trevisan

E, parlando proprio della showgirl, ha ulteriormente rincarato la dose in un’intervista a SuperGuidaTv: “Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra.

Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti. A questa affermazione si può dare un’accezione negativa o positiva. A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality perché è un po’ gatta morta e spesso tende a piangersi addosso“. Dichiarazioni al vetriolo, in seguito alle quali arriva un altro secco giudizio sulla figura della Trevisan: “Non è la tipologia di donna che ammiro“.

Sonia Bruganelli e l’astio verso Miriana Trevisan: il presunto motivo

Tuttavia nelle ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni che spiegherebbero il motivo di questo astio verso Miriana Trevisan.

Come riportato da Novella2000 e dal sito Blogtivvu, alla base dell’antipatia vi sarebbe una vecchia intervista della showgirl, in cui aveva parlato di Paolo Bonolis con alcuni riferimenti in negativo. La stessa Sonia Bruganelli, rispondendo alla domanda che si riferiva proprio a questa presunta vecchia intervista della Trevisan, confessa di non sapere a che cosa si faccia riferimento: “Non so di cosa stiamo parlando. Non ho letto“.

Mistero, dunque, sull’antipatia di Sonia Bruganelli verso la showgirl: quel che è certo è che tra le due non scorre buon sangue.