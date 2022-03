Devastante tornado colpisce l’Iowa: tra i morti anche bambini. I video del disastro dagli Stati Uniti

Un potente tornado ha colpito l’Iowa, negli Stati Uniti. Le autorità locali lo hanno definito l’evento più forte da molto tempo a questa parte: ha provocato numerose vittime e tra loro anche dei bambini. Sui social media circolano video del tornado e della devastazione che si è lasciato dietro.

Lo stato dell’Iowa, nella parte centrale degli Stati Uniti, è stato colpito da un devastante tornado: l’evento si è verificato attorno alle 16.30 ora locale, in un area posta a sud-ovest della capitale Des Moines. L’Iowa è uno degli stati che fanno parte della cosiddetta Tornado Alley, una zona particolarmente soggetta a questo tipo di fenomeni.

Il disastroso ed enorme tornado di ieri, testimoniato da numerose immagini che circolano sui social media, non ha provocato danni solo a case, macchine e auto: le autorità locali citate da Abc News riferiscono ufficialmente di 6 morti e tra questi anche due bambini.

Il dipartimento per le emergenze della contea di Madison ha riferito inoltre che ci sarebbero anche almeno 4 feriti. Lo stesso direttore Diogenes Ayala, riportano le fonti locali, ha reso noto che ci sarebbero circa 30 abitazioni gravemente danneggiate.

Ayala, inoltre, ha definito il tornado che ha colpito l’Iowa “Il peggiore che abbiamo visto da molto tempo“. La governatrice Kim Reynolds ha dichiarato lo stato di disastro ed ha espresso cordoglio per “coloro che sono stati colpiti dalle tempeste mortali che hanno lacerato il nostro Stato“.

Drammatiche anche le testimonianze di chi ha visto da vicino il tornado che ha provocato 6 morti tra cui dei bambini. Nel giro di pochi minuti, case e auto sono state travolte, alberi abbattuti e famiglie distrutte.

Il servizio meteorologico nazionale ha fatto che dalle prime analisi a colpire l’Iowa del sud-ovest sarebbe stato un tornado EF-3 della scala Fujita avanzata, ovvero classificato come forte e in grado di provocare gravi danni.

Oltre ai danni a cose e persone, ABC News segnala che a causa del tornado nell’area di Des Moines almeno 10.000 persone hanno subito interruzioni di corrente.

