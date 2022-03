Domenica in su Rai1: tutti gli ospiti di Mara Venier nella puntata del 6 marzo

Programmi TV

Domenica In torna in onda su Rai1 nel pomeriggio del 6 marzo. Scopri tutti gli ospiti ed i temi che saranno affrontati nella puntata condotta dall'amata Mara Venier

Il nuovo appuntamento con Mara Venier e la sua Domenica In va in onda su Rai1 a partire come sempre dalle ore 14:00. La venticinquesima puntata della trasmissione si dovrà muovere ovviamente fra i temi trsiti dell’attualità legata al conflitto scoppiato in Ucraina, nonostante il programma sia notoriamente più incline a delle sfumature decisamente più felici e divertenti. La seconda parte della puntata tornerà su queste frequenze insieme ad un gradito e folto cast di ospiti che saranno in studio per trovare la zia Mara, la maggior parte dei quali sono provenienti dal mondo dello spettacolo e dalla televisione.

Tutti gli ospiti che saranno in diretta dagli studi romani intitolati a Fabrizio Frizzi per raccontarsi al pubblico dell’amatissima conduttrice nell’appuntamento in onda su Rai1 il 6 marzo 2022 a partire dalle ore 14:00.

Domenica in: in onda su Rai1 la venticinquesima puntata dello show

La trasmissione torna in onda su Rai1 domenica 6 marzo 2022 a partire dalle ore 14:00 in compagnia di Mara Venier e di tutti i suoi graditi ospiti. La prima parte del programma vedrà impegnata la conduttrice al fianco di importanti opinionisti nel racconto dell’attualità legata al conflitto che si sta tenendo in Ucraina.

In studio arriveranno infatti ci saranno sia la direttrice del TG1 Monica Maggioni che il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano ed interverrà anche la corrispondente Rai Giovanna Botteri.

Tutti gli altri ospiti della puntata di domenica 6 marzo

Dopo la doverosa parentesi dedicata all’attualità mondiale sarà il momento di alleggerire i temi della puntata che come spesso accade ruoteranno intorno alla musica.

Il grande ospite della nuova puntata sarà Tommaso Paradiso, che si esibirà sulle note di una canzone del nuovo album recentemente uscito.

In studio ci sarà anche il cantautore Enzo Avitabile che canterà un suo successo da dedicare a chi sta soffrendo in Ucraina.

Poi spazio a Red Canzian che ci parlerà della sua Casanova Opera Pop e del difficile momento che ha attraversato.

Per il cinema e la televisione spazio a Marco Giallini e Giampaolo Morelli, interpreti della commedia C’era una volta il crimine; Serena Autieri ed anche Gemma Calabresi Milite, la vedova del Commissario Luigi Calabresi che presenterà il suo libro.