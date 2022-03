Lo Show dei Record con Gerry Scotti da stasera 6 marzo: ospiti e anticipazioni della prima puntata su Canale 5

Programmi TV

Gerry Scotti prende le redini della prima serata di domenica di Canale 5 per condurre la prima puntata de Lo Show dei Record. La nuova edizione della storica trasmissione prende il via domenica 6 marzo 2022 in compagnia degli esseri umani più stravaganti e formidabili del mondo intero che vanno in cerca dei record più disparati con un solo obiettivo: superare i propri limiti. A partire da oggi ogni domenica andranno in onda le performance più assurde e difficoltose che l’uomo conosca proprio sotto gli occhi del conduttore e del pubblico collegato da casa che non vede l’ora di scoprire le tante novità di questa entusiasmante ottava edizione.

Le novità e gli ospiti in onda a partire da questa sera alle ore 20:35 circa.

Lo Show dei Record: la prima puntata condotta da Gerry Sotti

Domenica 6 marzo 2022 prende il via su Canale5 l’ottava edizione de Lo Show dei Record. La trasmissione torna in onda sulla rete Mediaset dal lontano 2015, quando a condurre quella edizione c’era sempre lo zio Gerry Scotti. Il conduttore è ormai un volto noto del programma che porta il pubblico alla scoperta dei più stravaganti record del mondo.

Nella nuova edizione al via oggi l’amato presentatore sarà affiancato da una folta squadra in esterna che dall’Autodromo di Monza assisterà alle performance ed assegnerà gli svariati record.

Al fianco di Scotti per raccontare e ad assegnare i record ci saranno l’inviato Umberto Pelizzari e il giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, coidiuvati dai certificatori di record Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre.

Lo Show dei Record: gli ospiti della prima puntata

La nuova edizione si avvarrà della partecipazione dell’immancabile Marco Frigatti, figura storica del programma che sarà in collegamento da Londra per raccontare record straordinari provenienti da ogni parte del mondo.

Gli ospiti della prima puntata saranno Martin Castrogiovanni, l’ex rugbista volto noto di Tu si que vales che si cimenterà con alcune stravaganti prove, ed anche il vincitore del 2021 della Champions League degli Strongmen l’olandese Kelvin De Ruiter che ogni settimana si confronterà con un record da infrangere.