Mara Venier e l’asciugamano di Tommaso Paradiso a Domenica In, poi il siparietto: “Tu mi guardi le gambe”

Programmi TV

Siparietto a Domenica In tra Mara Venier e Tommaso Paradiso in studio. La conduttrice si avvicina per asciugargli il sudore sul volto e si lascia andare ad una frase che scatena le risate in studio.

Divertente siparietto a Domenica In tra Mara Venier e il suo ospite musicale nella puntata di quest’oggi: Tommaso Paradiso. Subito dopo essersi esibito con un medley dei suoi più grandi successi, la conduttrice porta al cantante un asciugamano per levarsi il sudore dal volto. E, mentre stava per porgerglielo, si è lasciata andare ad una battuta che ha suscitato le risate in studio.

Mara Venier ospita Tommaso Paradiso a Domenica In

A Domenica In Mara Venier accoglie in studio uno dei grandi giovani interpreti della musica italiana, che si è fatto strada negli ultimi anni ottenendo importanti successi: Tommaso Paradiso.

L’ex frontman dei Thegiornalisti si è esibito in studio con un medley dei suoi brani più noti, per poi raggiungere la sua postazione e dare così il via all’intervista con la conduttrice. “La musica è entrata nella mia vita da subito. Mia madre mi impose il pianoforte come diktat in prima elementare, voleva che suonassi“: spiega il musicista parlando del suo primo approccio con la musica, da piccolo.

Il cantante parla dell’affetto che lo lega alla madre, mentre il padre non ha mai avuto modo di conoscerlo: “Sono molto legata, è normale, nato con un solo genitore, cioè mia madre.

Papà ha fatto l’atto, ma poi non l’ho conosciuto“.

Mara Venier asciuga il sudore sul volto di Tommaso Paradiso: risate in studio

Nel corso dell’intervista, tuttavia, Tommaso Paradiso ha più volte cercato di asciugarsi il sudore dal volto dopo essersi esibito nel medley scatenando lo studio in canti e balli. Al punto che la stessa Mara Venier è voluta intervenire per aiutarlo, avvicinandosi alla postazione musicale e recuperando il suo asciugamano.

E, mentre stava per porgerglielo, spiega di aver fatto questo gesto per indole materna e lasciandosi andare ad una divertente affermazione: “Amore tu sai che io ho l’indole della mamma.

Tu mi guardi le gambe, ma io invece sono estremamente materna con tutti“.

Il siparietto tra i due suscita subito le risate del pubblico in studio e, a seguire, la conduttrice si avvicina al suo ospite e gli asciuga il sudore dal volto. “Che tenera questa cosa, te l’avrebbe fatto tua mamma. Io lo tengo qua e all’occorrenza ti asciugo” le parole di ‘zia Mara’ a Tommaso Paradiso, che chiudono il siparietto e riportano l’atmosfera sul piano dell’intervista.