Rudy Zerbi prende in giro Anna Pettinelli ad Amici: “Rosica, rosi, cha cha cha”, commento puntata del 6 marzo

Rudy Zerbi ha deciso di prendere nella sua squadra Gio Montana, ex allievo di Anna Pettinelli. Tra i due professori è nato uno scontro nella puntata del 6 marzo.

Il talent show di Mediaset, Amici, sta per approdare al prime time di Canale 5, quindi, viene interrotto l’appuntamento domenicale pomeridiano. Durante la puntata del 6 marzo sono state assegnate molto maglie del serale e la classe è quasi al completo.

I professori continuano a discutere, soprattutto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Tra di loro sono volate nuove frecciatine.

Rudy Zerbi scommette su Gio Montana e vince ad Amici

L’appuntamento domenicale di Amici è arrivato all’ultimo episodio. La puntata del 6 marzo del talent show, infatti, è stata l’ultima in questa fascia oraria. Dal 19 marzo si passerà alla fase serale del talent show.

Proprio per questo, gli animi tra professori e allievi si stanno, sempre più, scaldando.

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, in particolare, sono già sul campo di battaglia. Il professore ha deciso di accogliere nella sua squadra Gio Montana, dopo averlo criticato duramente: “Siamo adulti, loro sono ragazzi… L’hai buttato in mezzo a una strada“. Sarà strategia?

Di certo, il suo siparietto contro la collega è stato divertente: “Stavo godendo in silenzio… Rosica, rosi, cha cha cha“. Anna Pettinelli si è difesa con argomenti giusti, ma, la professoressa sembra destinata a soccombere, quest’anno, contro il collega: “Si rifà la facciata facendo questo gesto di generosità… Buonismo… Sai che hai una faccia di bronzo meravigliosa?… Ci hai sputato sopra per settimane… Mi hai detto che ero pazza… Falso come la moneta da 3 euro“.

Nunzio Stancampiano: risposte alla Celentano da manuale

Nunzio Stancampiano è entrato da sole due settimane ad Amici, ma è già un protagonista.

I suoi siparietti con la maestra Alessandra Celentano sono già virali. Anche Maria De Filippi, infatti, si dispiace quanto l’allievo non risponde a tono all’insegnante: “Un gran peccato“.

In fondo anche Alessandra Celentano finirà per adorarlo: “Ti stai trattenendo Nunzio?

“. Nessuno mette in dubbio che Nunzio Stancampiano potrebbe non essere un grandissimo talento, ma compensa il difetto con la sua personalità: “Ho i risultati che le testimoniano che so ballare il tango… Lei è una grande attrice“. La notizia è che il ballerino è arrivato al serale: “La Celentano al serale senza Nunzio si annoierebbe“.

Ne vedremo delle belle.