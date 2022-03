Concorso Vigili del Fuoco, 300 posti a tempo indeterminato: i profili ricercati e come presentare domanda

Bandi

Bando di concorso Vigili del Fuoco per 300 assunzioni a tempo indeterminato: ecco quali sono i requisiti, le modalità per candidarsi e le materie d'esame da studiare.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 25 febbraio è stato pubblicato il bando di concorso 2022 per entrare nel corpo nazionale nei vigili del fuoco, di seguito sono riportate le modalità di partecipazione e i requisiti fondamentali per presentare la propria candidatura. I posti disponibili sono 300 e le domande dovranno pervenire entro il 28 marzo 2022.

Concorso per Vigili del Fuoco, quali sono i requisiti richiesti per partecipare

Sul bando ufficiale sono riportate le modalità per partecipare al concorso Vigili del Fuoco 2022. Bisogna essere in possesso della cittadinanza italiana e di un diploma di maturità valido.

Gli interessati non devono inoltre essere già in servizio come volontari nelle Forze Armate.

Bisogna avere un’età non superiore a 26 anni, un’età che corrisponde a 37 anni per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l’iscrizione negli elenchi ufficiali per almeno un anno.

Concorso per Vigile del Fuoco: come fare domanda

Tutti coloro che vogliono partecipare al concorso Vigili del Fuoco 2022 devono seguire le indicazioni riportate nel bando. Le domande di partecipazione vanno presentate attraverso la procedura telematica, facendo riferimento al sito ufficiale per i concorsi online

La scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione è fissata il 28 marzo 2022. Per iscriversi è necessario avere uno SPID oppure la Carta Nazionale dei Servizi, con il lettore di smart-card.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura di selezione e per saperne di più su come candidarsi è possibile consultare il bando di concorso completo pubblicato dal Ministero dell’Interno

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

Prova preselettiva: consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

storia d’Italia dal 1861 ad oggi

elementi di chimica;

quiz logico-deduttivi e analitici, volte a testare le capacità intellettive e di ragionamento;

informatica;

lingua inglese.

Prove motorio-attitudinali: questa seconda prova è finalizzata ad accertare e valutare l’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco.

Le tre prove sono così suddivise: