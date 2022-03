Delitti in Paradiso su Rai 2 stasera 7 marzo: dov’è ambientata la serie, anticipazioni e trama degli episodi 1-2

Serie TV - Fiction

Delitti in Paradiso va in onda su Rai2 nella prima serata di lunedì 7 marzo con gli ultimi due episodi dell'ottava stagione. Scopri le anticipazioni della trama dei due episodi di serata.

Delitti in Paradiso riprende posto nella programmazione di Rai2 dopo una settimana dall’ultimo appuntamento. Nella prima serata di lunedì 7 marzo 2022 il noto ciclo poliziesco propone due nuovi episodi, con il nuovo appuntamento al via a partire dalle ore 21:20 che ci mostrerà le vicende dei protagonisti che si svolgono negli episodi 7 e 8 che segneranno anche la fine di questa ottava stagione della serie tv. L’amato investigatore Jack Mooney, conosciuto detective inglese a capo della Polizia nell’isola caraibica di Saint Marie, sarà il protagonista degli episodi dal titolo di Omicidio in diretta e Delitto a cavallo.

Le anticipazioni complete della trama del doppio episodio in onda in prima serata su Rai2 che fa continuare le vicende della serie tv anglo-francese girata nella splendida Guadalupe nei Caraibi Francesi.

Delitti in Paradiso – Omicidio in diretta: la trama

Lunedì 7 marco 2022 su Rai 2 continua l’ottava stagione del ciclo di Delitti In Paradiso. Il primo episodio di serata avrà i titolo di Omicidio in diretta e ci mostrerà la morte del dj Dezzie Dixon. L’uomo stava conducendo una diretta del suo show settimanale proprio mentre qualcuno lo stava ammazzando. Ma chi è stato?

In cima alla lista dei sospettati c’è il collega Bunny Hicks che si contendeva proprio il posto con Dixon.

Il suo alibi si presenta come traballante ma il caso riserverà qualche sorpresa alla squadra di Jack Mooney, con il detective che nel mentre si ritrova nel mirino degli Affari Interni.

Delitti in Paradiso – Delitto a cavallo: la trama

Il nuovo caso per la squadra di polizia dell’Isola è collegata con una tempesta che si abbatte sfrontata sulle su sponde.

L’acqua torrenziale che viene giù dal cielo costringe quattro campeggiatori a trovare un rifugio improvvisato. Al sorgere del sole però uno dei campeggiatori, tale Adam Renshaw, viene ritrovato privo di vita.

Il suo corpo per un grande mistero viene ritrovato proprio nella stazione di polizia, senza riuscire a capire di come sia finito depositato all’interno della stazione stessa. Per Jack questo sarà un altro complicato caso da risolvere che lo metterà di fronte alla possibilità di avere una talpa in casa.