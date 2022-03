Freedom – Oltre il confine: Roberto Giacobbo conduce la dodicesima puntata su Italia1. I temi e le anticipazioni

Programmi TV

Lunedì 7 marzo 2022 su Italia1 va in onda la dodicesima puntata di Freedom – Oltre il confine, la trasmissione nella quale Roberto Giacobbo porta con se i telespettatori in giro per il mondo alla scoperta di misteri e curiosità. Il programma torna sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 con una nuova puntata dove il conduttore ed il suo team si racconteranno la curiosa Sindrome del Lunedì, faranno una visita alla Cattedrale di Anagni e la sua Cattedrale per poi andare alla scoperta dei laghetti segreti sotto il Colosseo di Roma. Ed ancora una capatina alla Sacra di San Michele in Piemonte, un’altra al Museo Zoologico di Napoli e tanto altro ancora.

Freedom – Oltre il confine: i temi e gli argomenti dei servizi di oggi

Il viaggio di Roberto Giacobbo nel nuovo appuntamento con Freedom prende il via come al solito a partire dalle ore 21:20 su Italia1. Apre la puntata il focus sulla Sindrome del Lunedì, parlando dei suoi sintomi e suggerendo le soluzioni per affrontare il problema nel modo ottimale.

La puntata proseguirà con la gita ad Anagni nel cuore del Lazio per la scoperta di un luogo ricco di storia e di mistero. La trasmissione porterà il pubblico alla scoperta della cosiddetta città dei Papi effettuando una visita alla sua famosa Cattedrale e nella sua cripta considerata la Cappella Sistina del Medioevo.

Il viaggio continuerà poi sul Celio, uno dei Sette Colli di Roma, per poi affrontare con gli esperti del gruppo Roma Sotterranea un viaggio alla scoperta dei piccoli laghi sotto il Colosseo.

Le tappe conclusive della puntata saranno poi prima in Piemonte, per la precisione in Val di Susadove sulla vetta del Monte Pirchiriano spicca la famosa Sacra di San Michele, luogo odierno di pellegrinaggio sulla linea immaginaria che collega Mont-Saint-Michel e Monte Sant’Angelo.

Infine per la rubrica un Museo in 10 minuti, la troupe di Freedom raggiunge infine Napoli ed il suo Museo Zoologico.