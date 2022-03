Soleil Sorge spezza il cuore ad Alex Belli tornato nella Casa del GF Vip6: “Non mi sono mai innamorata di te”

Grande Fratello

Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip dopo essere stato per diversi giorni lontano dai riflettori. L’attore rientra nella Casa per un ulteriore confronto con Soleil Sorge: separati da un vetro, si dicono in faccia quello che pensano sul loro rapporto. Se Belli ha cercato di ricucire i frammenti del loro legame, la concorrente si è detta stanca e ammette: “Nel cuore ho tanto, ma nulla è legato ad Alex“.

Alex Belli torna nella Casa, ma Soleil lo stronca

Al Grande Fratello Vip Alex Belli torna protagonista con l’ennesima incursione nella Casa, questa volta per rivedere Soleil Sorge. L’attore torna a Cinecittà per un confronto con l’ex coinquilina che, prima di incontrarlo, è stata informata di una lettera scritta per lei proprio dall’ex inquilino.

Una lettera in cui l’attore ha rimarcato l’importanza del rapporto avuto con Soleil e di come, l’ultima volta, sia entrato nella Casa per cercare di recuperare il suo rapporto con Delia Duran.

Soleil Sorge, separata da un vetro da Alex Belli, mette subito in chiaro una cosa sul suo presunto innamoramento nei suoi confronti. E lo fa con estrema schiettezza: “Il tuo messaggio era ovvio che fosse per sottolineare e smarcare. Mi spiace, io non mi sono mai innamorata di te, altrimenti avrei fatto di tutto per dirtelo e renderlo estremamente aperto.

Abbiamo detto di amarci, ma sei tu quello che ci ha creduto: per me non è stato così“.

Alex Belli cerca di spiegarsi con Soleil: “Non possiamo buttare via tutto“

Alex Belli spiega a Soleil come, quando è entrato nella Casa poche settimane fa, abbia preferito recuperare il rapporto con Delia: “La cosa che mi dispiace Sole, è che quando sono venuto qui, non potevo giocare e scherzare con te perché la priorità era Delia. Ma la cosa che mi spiace di più è che non possiamo buttare via tutto quello che abbiamo vissuto.

Noi abbiamo una forma di amore diverso, ma mi spiace il fatto di essere andato via di qui e che ci sia l’astio, che è la roba che non voglio assolutamente“.

Un fatto che ha portato Soleil a perdere le staffe, accusando l’attore di aver sminuito la loro amicizia: “L’amicizia ha lo stesso valore dell’amore e nel momento in cui avevi la priorità di recuperare il tuo rapporto, qui dentro avresti potuto dimostrare a Delia come anche la nostra amicizia era alla luce del sole“.

Soleil Sorge mette la parola “fine” all’amicizia con Alex Belli

Soleil, in particolare, rivela di non aver più creduto alla bontà di Alex quando ha iniziato a spettacolarizzare il loro rapporto: “Il motivo per cui ti ho detto di essere stanca è che io come amica ho imparato ad amare Alex per come l’ho conosciuto, ma è venuto a mancare quando ti ho visto fare cose per show e mentire davanti agli occhi di Delia“.

Alex Belli, d’altro canto, ritiene che la Sorge debba gettare la corazza e mostrare a tutti la sua reale bontà e i suoi sentimenti: “Sono venuto qua dentro apposta per prendere in mano la mia vita. Ho fatto la scelta di recuperare quello che c’era di buono nel nostro amore, e un’amica mi rispetta per questo invece di buttare fuoco.

Tu vinci se tiri fuori quello che hai nel cuore, quella tua maschera se la tiri via, vinci“. L’amicizia tra i due però è definitivamente chiusa, come testimoniano le parole di Soleil: “Nel cuore ho tanto, ma nulla è legato ad Alex“.