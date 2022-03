Giucas Casella in bagno in diretta, Alfonso Signorini lo striglia al GF Vip6: “Ti faccio mettere un pannolotto”

Grande Fratello

Al GF Vip Alfonso Signorini sbotta in diretta contro Giucas Casella, che si era allontanato dal salone per andare in bagno. Il conduttore lo 'minaccia' con una divertente affermazione.

Divertente siparietto al Grande Fratello Vip tra Alfonso Signorini e Giucas Casella. Il conduttore, collegatosi con la Casa, nota l’assenza dell’illusionista e chiede dove sia finito. Il concorrente, che in quel momento era in bagno, raggiunge di corsa il salone e riceve la sonora strigliata del giornalista che non ne può più delle sue continue assenze: “Ti faccio mettere un pannolotto così non ti muovi dal divano“.

Giucas Casella in bagno durante la puntata: interviene Alfonso Signorini

Al Grande Fratello Vip, nella puntata di questa sera, Alfonso Signorini e Giucas Casella hanno avuto un divertente siparietto in diretta.

Il conduttore si è collegato con la Casa per proseguire la diretta, ma ha notato da subito l’assenza dell’illusionista dal salone: “Scusate, ma non siete tutti, dov’è Giucas?“. I concorrenti lo informano del fatto che il coinquilino sia andato in bagno, provocando così l’immediata reazione del conduttore. A breve, infatti, avrebbe dovuto informarli del fatto che, questa sera, ci sarebbe stata una seconda eliminazione e la proclamazione del terzo finalista ufficiale.

“No, io accenno una cosa importantissima e quello è in bagno: io non ne posso più. Andate a prenderlo?” chiede Signorini ai concorrenti, stizzito.

Alcuni Vipponi vanno a recuperarlo e, mentre Giucas corre verso il salone, chiede disorientato: “Scusate, scusate, ma che ho fatto? Che è successo?“.

Alfonso Signorini sbotta contro Giucas Casella: la stizzita reazione del conduttore

“Giucas, ti ho detto che non ti puoi allontanare.

Ma è chiaro?” sbotta Alfonso Signorini commentando la sua assenza dal salone mentre stava per fare un annuncio importante. “Ma eravamo in pubblicità” risponde l’illusionista, che riceve la contro-risposta del giornalista: “Ma chi l’ha detto?“.

Al punto che il conduttore esclama stizzito, rivolgendogli una ‘minaccia’: “Succede che adesso se vuoi ti faccio mettere un pannolotto così non ti muovi dal divano“.

In studio esplode un boato di applausi, con Signorini che gli dice: “Faccio mettere il mutandone, eh?“. “Non ho bisogno di un mutandone” la divertente risposta del paragnosta, prima che la diretta proseguisse.