Verissimo non fa pause e continua ad andare in onda anche la domenica: fino a quando ci sarà Silvia Toffanin

Programmi TV

Il doppio impegno settimanale della trasmissione sembra proprio che abbia conquistato tutti, dal pubblico ai dirigenti di Canale 5. Il volto di Silvia Toffanin ha infatti ben figurato nelle due puntate settimanali che occupano il palinsesto della rete tanto il sabato quanto la domenica, una novità rispetto agli scorsi anni. Ed è proprio la collocazione sperimentale di Verissimo che va in onda nel giorno festivo ad esser finito sotto la lente d’ingrandimento, con i ragionamenti dei vertici che ruotavano intorno all’idea di prolungare ancora questo esperimento di successo.

Il successo di Verissimo

I temi della puntata ed i ricchi ospiti che fanno compagnia alla conduttrice hanno infatti retto l’urto dello scontro con Rai1 e la spumeggiante Mara Venier, portando di fatto alla proposta di un corposo prolungamento a Silvia Toffanin.

A qualche giorno da questa ipotesi, inizialmente solo paventa, è arrivata la risposta della conduttrice che farà di certo piacere ai fan di Verissimo.

Verissimo: Silvia Toffanin andrà ancora in onda la domenica

C’erano tanti interrogativi intorno alla possibilità che la trasmissione potesse continuare ad andare in onda anche la domenica. L’esperimento affrontato da Verissimo in questa edizione ha visto infatti una bella sfida per Sivlia Toffanin e per la sua squadra che di certo hanno ben figurato, confermando la bontà della scelta.

La messa in onda del talk show nella domenica pomeriggio ha infatti convinto tutti, dal pubblico ai vertici del canale, che con soddisfazione hanno assistito al duello negli ascolti alla pari con la consolidata Domenica in di Mara Venier. E allora in tanti si sono chiesto perché si debba mettere da parte un risultato così tanto riuscito?

Sarà stato questo ad aver spinto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri prima ad annunciare la possibilità di prolungare l’esperimento e poi la risposta positiva della stessa conduttrice, affermando: “Grazie Silvia Toffanin!

Canale 5 è lieta di annunciare che Verissimo proseguirà anche con l’appuntamento della domenica. Silvia ha accolto la richiesta della rete di continuare con la doppia puntata: avanti tutta“.

Giancarlo Scheri: "Grazie Silvia Toffanin! #Canale5 è lieta di annunciare che #Verissimo proseguirà anche con l'appuntamento della domenica. Silvia ha accolto la richiesta della rete di continuare con la doppia puntata: avanti tutta". — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) March 7, 2022

Lo stesso profilo di Verissimo sui social ha chiarito fino a quando, per il momento, è prevista la messa in onda anche di domenica: “In attesa di un nuovo weekend insieme, siamo felici di anticiparvi che l’appuntamento domenicale di Verissimo vi terrà compagnia fino a Pasqua!

“. Si rimane con Silvia Toffanin fino ad aprile inoltrato, quindi.