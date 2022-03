Avanti un altro continua ad andare in onda su Canale 5 con gli appuntamenti registrati e mai visti

Programmi TV

Avanti un altro va in onda su Canale5 con gli appuntamenti registrati e mai visti sulla rete. Ecco da quando andranno in onda i 50 episodi inediti.

Canale 5 non ha nessuna intenzione di mollare la sua gallina dalle uova d’oro condotta da Paolo Bonolis. La rete ha infatti deciso di non accantonare Avanti un altro nonostante abbia quasi terminato le puntate inedite di questa nuova edizione e per l’occasione ha deciso di rispolverare delle puntate mai andate in onda. Gli episodi in questione sono stati registrati in un’altra epoca, quella pre Covid-19, ma non sono mai stati visti dal pubblico italiano che dunque è pronto ad imbattersi ancora il bizzarro mondo del programma fatto di personaggi stravaganti e sopra le righe. A partire da sabato 12 marzo 2022 andranno in onda le cinquanta puntate in questione che riproporranno la storica coppia formata da Bonolis e Luca Laurenti, immergendo il pubblico nelle dinamiche precedenti alla pandemia dello show preserale.

Avanti un altro rimane su Canale 5

La nuova stagione di Avanti un altro sta per terminare ma Canale 5 non ha alcuna intenzione di mollare lo show campione di ascolti del preserale italiano. Paolo Bonolis ha condotto egregiamente un’altra stagione del format da lui inventato che si è diviso alla grandissima tra l’appuntamento giornaliero e quello della prima serata della domenica.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti e visto che ora le puntate dell’edizione 2022 stanno per terminare, la rete ha deciso di rispolverare gli episodi registrati e mai andati in onda sulle proprie frequenze. Stiamo parlando di ben 50 episodi che furono registrati poco prima che scoppiasse la pandemia di Covid-19 e che l’affezionato pubblico del programma più esilarante della tv non ha mai visto.

In onda le puntate registrate 2 anni fa

E quale occasione migliore di mandarli in onda proprio al termine di questa stagione? Come riporta Tvbog, Canale 5 ha deciso di tirare fuori dalla naftalina le puntate di due anni fa per proporle al pubblico a partire da sabato 12 marzo 2022.

Il pubblico così non dovrà rinunciare alle risate causate da Luca Laurenti e da tutti i protagonisti del minimondo che nelle immagini risulteranno più lanciati che mai visto che non vi erano le restrizioni per il Covid.