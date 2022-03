Barù stufo di Delia Duran e Alex Belli, al GF Vip6 sbotta contro la coinquilina: “Non vi voglio più vedere”

Grande Fratello

Acceso battibecco in cucina tra Barù e Delia Duran. Seduti al tavolo, i due concorrenti si sono ritrovati a parlare della nomination che la modella ha rivolto contro il coinquilino nella scorsa puntata. La modella ha cercato di spiegargli la sua motivazione, il ragazzo ha provato a capirla ma ha subito messo in chiaro come non abbia l’assoluta intenzione di rivederla fuori dalla Casa: né lei, né il marito Alex Belli.

Barù al veleno contro Delia Duran e Alex Belli: la dichiarazione alla modella

Al Grande Fratello Vip le nomination della scorsa puntata hanno acceso gli animi nella Casa: protagonisti di un piccolo battibecco in cucina sono Delia Duran e Barù.

Nel corso della scorsa puntata, infatti, la modella ha deciso di nominare Barù poiché considerato il coinquilino con il quale ha legato meno in queste settimane di convivenza a Cinecittà. Alla fine il concorrente è finito in nomination assieme a Manila Nazzaro, ma nelle scorse ore ha voluto affrontare l’argomento con la stessa Delia, seduti al tavolo della cucina.

Delia Duran ha subito cercato di chiarire la propria posizione, spiegando la motivazione della sua nomination: “Ti dico la mia motivazione vera: non ho legato come ho legato con gli altri“.

La contro-risposta di Barù è velenosa e mette subito in chiaro l’evoluzione dei loro rapporti una volta usciti dalla Casa: “Ma non ti sentire in colpa. Io ti ripeto una persona buona, ma a te e Alex non vi voglio più vedere fuori da qui“. Una dichiarazione che non lascia spazio ad interpretazioni o immaginazioni: l’intenzione del nipote di Costantino Della Gherardesca è quella di non rivedere né Delia Duran, né il marito Alex Belli fuori dalla Casa.

Delia Duran a confronto con Barù in cucina

Delia Duran, ascoltando tale affermazioni, ha cercato di avere un confronto a tu per tu con Barù per provare a chiarirsi.

“Guardami negli occhi: non devi legare con Alex, ma devi criticare soltanto me“, le parole della modella al fine di togliere l’ombra di Alex Belli da ogni loro discorso. Barù però pare fermo nella sua posizione e, sebbene abbia lanciato qualche segnale di distensione, non ha più intenzione di avere niente a che fare con lei fuori dal GF Vip: “Non ti sto criticando. Ieri ti ho detto cose molto belle e sono vere, ma fuori da qui non ti voglio vedere“.