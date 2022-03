Million Day Estrazione 9 marzo 2022 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

La nuova estrazione del Million Day va in scena mercoledì 9 marzo 2022 a partire come sempre dalle ore 19:00. Scopri la cinquina vincente di oggi per sapere se hai vinto uno dei tanti premi messi in palio dal Million Day, con la speranza che qualche fortunato giocatore che ha preso parte all’estrazione sia stato in grado di riuscire a centrare la vincita da 1 milione di euro.

Nel caso te le fossi perse, nei link sotto puoi controllare tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica:

Million Day: i numeri vincenti estratti oggi mercoledì 9 marzo

Come ogni giorno, ecco i numeri vincenti per il gioco del Million Day di oggi, mercoledì 9 marzo 2022:

4 20 45 55 30

Million Day: le probabilità di vincita del gioco

Il Million Day tiene una nuova entusiasmante estrazione in grado di riempire di oro i suoi tanti appassionati. I tanti giocatori andranno infatti a caccia dei ricchi premi messi in palio dalla lotteria prendendo parte al nuovo concorso, con le categoria di vincita garantite già a partire da 2 numeri indovinati sui 5 estratti.

Le combinazioni giuste possono premiare chi indovina con precisione 2, 3, 4 o 5 tra i propri numeri scelti che compongono la combinazione messa a gioco in maniera corretta.

Sebbene il Million Day dia la possibilità di accaparrarsi ingenti somme, fino a 1 milione di euro partendo da solo 1 euro giocato, è bene chiarire quali siano le probabilità di indovinare i numeri vincenti.

Come riportato dal sito www.lottomatica.it le probabilità di uscita dei numeri scelti sono le seguenti:

Probabilità che escano 2 numeri fortunati: 5,6% cioè 1 su 17,7

Probabilità che escano 3 numeri fortunati: 0,4% cioè 1 su 284

Probabilità che escano 4 numeri fortunati: 0,007% cioè 1 su 13.915

Probabilità che escano 5 numeri fortunati: 0,00003% cioè 1 su 3.478.761

Gioca al Million Day responsabilmente

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.