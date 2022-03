Perché la lettera Z è diventata simbolo dell’invasione russa in Ucraina e qual è il suo significato

Politica

La lettera Z è stata notata sui mezzi militari russi ed è diventata in poco tempo il simbolo dei sostenitori dell'invasione in Ucraina. Ecco qual è il suo significato.

La lettera Z sembra essere diventata il simbolo dell’invasione russa in Ucraina, ed è stata esibita con orgoglio perfino da un ginnasta russo, salito sul podio durante le competizioni sportive in Qatar. Qual è il vero significato della Z e perché è diventata un simbolo?

La diffusione della “Z” come simbolo dell’invasione russa

La lettera Z dell’alfabeto latino è stata individuata per la prima volta il 19 febbraio, dipinta sui mezzi militari russi prossimi al confine con l’Ucraina. Dal giorno dell’invasione e dello scoppio della guerra, il 24 febbraio, questa lettera ha iniziato a diffondersi in modo capillare su un numero sempre maggiore di mezzi militari.

Il suo significato ha presto abbandonato l’ambito militare ed è diventata il simbolo del sostegno alla guerra in Ucraina e alle truppe russe. Viene esibita con orgoglio non solo dal ginnasta Ivan Kuliak, ma anche nelle manifestazioni e flash mob a supporto della Russia organizzate in Serbia e tra i civili russi. Anche Maria Butina, deputata della Duma, ha pubblicato sui social una foto che la ritrae con la Z scritta sui propri vestiti, accompagnata dall’invito per i suoi sostenitori a fare altrettanto. La lettera Z è comparsa anche sulle vetture privati di alcuni cittadini russi ed è protagonista di numerosi gadget messi in vendita sul web.

Qual è però il significato dietro a questo simbolo?

Che cosa significa la lettera Z e perché è stata adottata come simbolo: tutte le ipotesi

L’ipotesi che è stata avanzata fin da subito è che la presenza della lettera Z permettesse di distinguere i carri armati russi e quindi di non essere colpiti dal fuoco amico.

Sui mezzi militari di Mosca, però, sono state individuate anche le lettere O, A, X e V. Un ex-colonnello della Air Force Americana ha spiegato, come riferisce Repubblica, che la lettera Z può essere avvistata da un elicottero in volo e quindi può contribuire al riconoscimento dei mezzi militari.

Altre ipotesi riportano che la Z potrebbe indicare la parola “Zapad”, Ovest. Dal Ministero della Difesa russo non è arrivata nessuna conferma ufficiale sul significato di questa lettera. Sarebbe arrivato però il suggerimento che la Z stia per “Za pabedu”, per la vittoria, uno slogan bellico piuttosto comune.