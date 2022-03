Più forti del destino: anticipazioni della trama della puntata della nuova fiction di Canale 5

Serie TV - Fiction

Più forti del destino va in onda per la prima volta su Canale 5 nella prima serata di mercoledì 9 marzo 2022. Scopri le anticipazioni della trama della prima puntata.

Canale5 è pronto a far spazio alla sua nuova fiction in costume che spera possa conquistare il pubblico della sua prima serata. Mercoledì 9 marzo 2022 va in onda il primo appuntamento con Più forti del destino, il nuovo progetto con protagoniste Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti per la regia di Alexis Sweet. Prende il via la storia di tre donne coraggiose e caparbie che in una Palermo del 1897 dovranno lottare con forza per vincere i pregiudizi della società acuiti dalle avversità della vita. Scopri le anticipazioni della trama del primo episodio della serie tv.

Più forti del destino: il primo appuntamento con la fiction

Nella prima seata di mercoledì 9 marzo 2022 su Canale5 prende il via la nuovissima Più forti del destino, serie tv in costume ambientata nel sud Italia di fine ’800.

La storia è ambientata a Palermo ed inizia nel 1897 quando divampa un rogo spaventoso durante l’inaugurazione dell’esposizione delle nuove tecnologie.

Le tre protagoniste della storia sono Arianna, Costanza e Rosalia, interpretate dalle attrici Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti, che dovranno combattere per rialzarsi dopo le devastanti conseguenze dell’incidente. Al loro fianco spiccano anche le partecipazioni a dare il volto agli altri personaggi principali della storia anche Thomas Trabacchi, Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi ed anche Sergio Rubini.

Più forti del destino: le anticipazioni della trama del primo episodio

Il primo appuntamento della serie tv in onda su Canale5 a partire dalle ore 21:45 ci catapulta subito a Palermo nel 1897, quando all’esposizione delle nuove tecnologie si incontrano i destini delle protagoniste.

La nobile Arianna, è alle prese con un marito tanto potente quanto violento, incontra la nipote Costanza, ad un passo dal matrimonio con il rampollo Antonio, ed in compagnia della fedele cameriera Rosalia.

Durante la proiezione di debutto dell’attesissimo cinematografo divampa un incendio che farà da innesco per il cambiamento delle loro vite. Arianna cercherà di nascondersi fingendosi morta, per poter pianificare una fuga con figlia e amante. Costanza invece si scontra con il futuro marito Antonio e mette in dubbio la loro unione mentre la domestica Rosalia sarà reclusa in una casa non sua. Nel frattempo il commissario Lucchesi inizierà le indagini sul disastro che porteranno ad un anarchico.