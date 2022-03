Porta a Porta va in onda nella prima serata di Rai1: Bruno Vespa si occupa del conflitto in Ucraina

Programmi TV

Speciale Porta a Porta - Guerra in Ucraina. E poi? è il titolo dell'eccezionale contributo che Bruno Vespa porta ai telespettatori di Rai1 per il racconto di cosa sta succedendo in Ucraina e nel Mondo.

Il racconto della drammatica attualità cambia la normale programmazione di Rai1 e propone un appuntamento che vedrà impegnata Porta a Porta in collaborazione con il Tg1. A partire dalle ore 21:20 di mercoledì 9 marzo 2022 sulla rete ammiraglia della televisione pubblica va in onda lo Speciale Porta a Porta – Guerra in Ucraina. E poi? nel quale lo storico conduttore Bruno Vespa, coadiuvato dalla redazione del telegiornale della rete, racconterà cosa sta succedendo in Ucraina in queste settimane. Le storie delle popolazioni colpite saranno raccontate dai contributi e dai collegamenti degli inviati dal fronte che ci faranno scoprire le drammatiche esperienze di donne e bambini in fuga dal conflitto.

Tutto quello che c’è da sapere sullo Speciale Porta a Porta – Guerra in Ucraina. E poi? condotto da Bruno Vespa in onda su Rai1 mercoledì 9 marzo 2022.

Speciale Porta a Porta – Guerra in Ucraina. E poi?: in onda su Rai1 il racconto della guerra

La scelta di Rai1 per la prima serata di mercoledì 9 marzo 2022 è quello di portare al pubblico del canale il racconto della drammatica situazione che si sta vivendo in Ucraina. A partire dalle ore 21:30 circa va in onda lo Speciale Porta a Porta – Guerra in Ucraina.

E poi? realizzato al fianco del Tg1 ed i suoi giornalisti.

La collaborazione del programma di Bruno Vespa e del telegiornale diretto e condotto da Monica Maggioni porta sugli schermi gli importanti contributi degli inviati impegnati dal fronte.

Nei collegamenti con i giornalisti e corrispondenti il pubblico ascolterà il racconto delle difficili storie di donne e bambini in fuga dalla guerra mentre i loro padri, mariti e fratelli restano in Patria per combattere l’invasore Russo.

Il presentatore sarà raggiunto in studio da svariati ospiti trai quali analisti, direttori di giornali, protagonisti della politica e dell’economia che aiuteranno il racconto di questa situazione drammatica spiegando al pubblico anche lo status attuale a livello globale, europeo e nazionale.