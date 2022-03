Carlo Conti presto conduttore di The Band, svelata la giuria del nuovo show musicale di Rai1: i nomi

TV e Spettacolo

Carlo Conti pronto a tornare su Rai1 al timone del nuovo show musicale The Band. Al suo fianco tre giudici, che commenteranno le esibizioni in gara: le scelte del conduttore.

Carlo Conti si appresta a tornare in prima serata, su Rai1, con un nuovo show musicale: The Band. Un nuovo progetto all’insegna della musica e delle imitazioni, sulla scia del seguitissimo Tale e quale show, che sbarcherà ad aprile con 4 puntate. Dopo le indiscrezioni sui dettagli di questo nuovo programma, sembrerebbe ormai certa la giuria che commenterà le esibizioni in gara: di chi si tratta.

Carlo Conti pronto al ritorno su Rai con il nuovo show The Band

Rai1 punta ancora forte sull’intrattenimento musicale, dopo i grandi successi degli ultimi anni di Tale e quale show e Il Cantante Mascherato.

La prima rete della Televisione di Stato accoglierà in prima serata, a partire da venerdì 22 aprile, un nuovo show musicale intitolato The Band: al timone Carlo Conti, attesissimo il suo ritorno su Rai1. Come aveva già anticipato TvBlog, questo nuovo programma vedrà protagonisti alcuni popolar gruppi musicali che reinterpreteranno alcune delle band più celebri del panorama pop internazionale.

Le puntate di questo nuovo show, che andrà in onda di venerdì sera, dovrebbero essere 4 e andranno in onda in prima serata, subito dopo il tradizionale appuntamento serale con Amadeus e il suo Soliti ignoti – Il ritorno.

Il nuovo show di Rai1 è ancora in fase di preparazione e sono ancora numerosi i dettagli da limare. Eppure qualche certezza sembra arrivare dalla scelta della giuria.

I giudici di The Band, tra conferme e trattative in corso

La giuria di The Band, come anticipato sempre da TvBlog, dovrebbe essere ormai quasi confermata. I 3 giudici che andranno a commentare le performance dei protagonisti in gara sono 3 volti amati della televisione e dello spettacolo: Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

Sulla presenza dell’attrice, figlia di Dario Argento, la trattativa sarebbe ancora in corso.

Fra i dettagli che sono stati anticipati sul nuovo programma di Rai1, ecco il numero di partecipanti: saranno 8 le band in gara, ognuna delle quali dovrebbe essere affiancata da un tutor. L’appuntamento dunque è per venerdì 22 aprile, in prima serata su Rai1: chissà se The Band riuscirà a replicare i grandi successi di Tale e quale show e Il Cantante Mascherato. Quel che è certo è che l’azienda ha tutta l’intenzione di puntare nuovamente sull’intrattenimento, con un nuovo prodotto da offrire al pubblico tra musica e spensieratezza.