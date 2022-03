Il vegetale: trama, cast e trailer del film con Fabio Rovazzi in onda su Rai 2

TV e Spettacolo

Il vegetale va in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 di giovedì 10 marzo 2022. Scopri la trama e le curiosità del film con protagonista Fabio Rovazzi.

Rai2 nella prima serata di giovedì 10 marzo 2022 a partire dalle ore 21:20 propone il primo film che vede come protagonista Fabio Rovazzi. Lo youtuber e personaggio televisivo è al centro della commedia Il vegetale, nella quale interpreta un giovane milanese che cerca di barcamenarsi con tutte le sue forze per raggiungere i suoi sogni, senza però riuscire a trovare un lavoro e sentendosi ancora come un nullafacente. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità della pellicola.

Il vegetale: le curiosità ed il cast del film

Il vegetale è un film del 2018 diretto dal campione di incassi Gennaro Nunziante, storico braccio destro e sceneggiatore delle pellicole di Checco Zalone.

Dopo i fasti zaloniani il regista torna dieto la macchina da presa nella divertente commedia che vede al centro la storia il personaggio interpretato da Fabio Rovazzi.

Il cantante, youtuber ed attore veste i panni di un neolaureato di Milano che si trova a scontrarsi con la visione da nullafacente che il padre ha di lui da una vita . Al fianco del protagonista spiccano anche gli altri attori Luca Zingaretti, il volto iconico del Commissario Montalbano, Ninni Bruschetta, apprezzato attore comparso in Boris, ed anche Paola Calliari.

Il vegetale: la trama della pellicola

Fabio è un 24enne milanese neolaureato che cerca di barcamenarsi in attesa del lavoro dei suoi sogni. Da sempre combatte con la scarsa fiducia che ripone negli altri e che gli altri ripongono in lui, con il rapporto con il padre a fare da cartina tornasole.

L’uomo lo definisce da sempre un nullafacente e non si aspetta nulla da uno come lui, con Fabio che invece vorrebbe dimostrargli il suo reale valore.

La trama del film prende quota quando il ragazzo andato ancora alla ricerca di un impiego stabile finisce a sostenere un colloquio con una importante azienda della Comunicazione che, contro le sue più rosee aspettative, lo collocherà al volantinaggio.

Questa sarà comunque un’occasione ottima per dimostrare il proprio valore e scalare i vertici dell’azienda.