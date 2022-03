Manila Nazzaro e Barù a rischio eliminazione al Grande Fratello Vip: annunciato il verdetto del televoto

Grande Fratello

Nella serata dell’attesissima semifinale del Grande Fratello Vip, va in scena un’eliminazione che scombina i piani dei concorrenti ancora in gara, a pochi giorni dalla finale. A fronteggiarsi al televoto in questi giorni sono stati Manila Nazzaro e Barù, due dei grandi protagonisti di questa edizione. Ma il pubblico da casa ha preso la sua decisione: l’esito del televoto.

Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro e Barù al televoto

Al Grande Fratello Vip è tempo di semifinale e, a pochi giorni dalla finalissima di lunedì sera, a contendersi gli ultimi posti sono rimasti davvero pochissimi concorrenti. Due di questi, Manila Nazzaro e Barù, sono finiti al televoto nel corso della scorsa puntata: entrambi devono fare i conti con il rischio eliminazione.

Manila Nazzaro è stata una veterana di questa edizione. Approdata a Cinecittà all’inizio del reality, lo scorso metà settembre, si è rivelata sin da subito come una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 6. Distintasi per il suo fare socievole e diplomatico, ha sempre cercato di appianare le tensioni tra gli altri concorrenti nel segno dell’equilibrio e di una ricercata armonia fra le mura della Casa. Inizialmente ha stretto un forte legame con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge ma, dopo aver litigato con entrambe, ha trovato in Miriana Trevisan una preziosa amica e confidente.

Barù, dall’altro lato, è uno dei pochi concorrenti subentrati a gioco già iniziato ad aver raggiunto il traguardo della semifinale. Oltre al carattere ironico ed irriverente, continua a far parlare di sé per l’interesse reciproco con la coinquilina di Jessica Selassié.

Manila Nazzaro eliminata, salvo Barù

Il verdetto arriva nel corso della serata e viene annunciato da Alfonso Signorini dallo studio: “Tra Barù e Manila, il pubblico ha deciso che a dove abbandonare la Casa del Grande Fratello è Manila“.

La concorrente, appreso l’esito del televoto, tranquillizza subito le ragazze nella Casa, tra cui Delia, alla quale dona un forte abbraccio.

Dall’altro lato, grande gioia per Barù, che rivela ad Alfonso Signorini: “Sinceramente grazie, ovviamente voglio arrivare in finale sennò non sarei ancora qui. Mi dispiace perché mi sento provato dopo due mesi e mezzo e posso immaginare come sia dura dopo 6 mesi”.