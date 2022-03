E poi c’è Katherine: la trama, le curiosità ed il cast della pellicola in onda su Rai3

TV e Spettacolo

La commedia è la proposta di Rai3 per la prima serata di venerdì 11 marzo 2022. A partire dalle ore 21:20 va in onda E poi c’è Katherine, che racconterà al pubblico del canale la storia di una apprezzata conduttrice televisiva entrata in crisi di ascolti a causa di una violenta polemica che l’ha colpita. La trama si svilupperà intorno al tentativo della donna di risollevare le sorti del suo programma che sarà costretta ad assumere tra le sue fila di autori Molly, energica assistente molto diversa da Katherine che porterò scompiglio e risultati inaspettati. Scopri la trama completa, le curiosità ed il cast del film in onda su Rai3.

E poi c’è Katherine: le curiosità ed il cast della pellicola

E poi c’è Katherine (dal titolo in lingua originale di Late Night) è un film del 2019 diretto da Nisha Ganatra. La divertente commedia in arrivo su Rai3 vede impegnata alla scrittura Mindy Kaling, nota attrice e scrittrice che recita in questa pellicola nel ruolo della coprotagonista.

Il ruolo di Katherine Newbury, la leggendaria conduttrice finita in crisi, è invece interpretata dalla famosa Emma Thompson, apprezzata interprete britannica che nel corso di oltre trent’anni di carriera ha ricevuto 5 candidature ai premi Oscar riuscendo a trionfare in ben due occasioni.

Al fianco delle due interpreti completano il cast del film Hugh Dancy, Reid Scott, Amy Ryan, John Lithgow, Denis O’Hare e Max Casella.

E poi c’è Katherine: le curiosità ed il cast della pellicola

Katherine Newbury è la storica conduttrice televisiva di un late show molto famoso che viene colpita da tante critiche poiché accusata di odiare le donne.

Gli ascolti in calo del programma impongono alla donna una riflessione e conseguente riformulazione del suo programma a partire dagli autori, con il team di questi ultimi che sarà rimpolpato con l’arrivo di Molly.

La decisione della Newbury non porta inizialmente i frutti sperati per attenuare le discussioni sulla disparità di trattamento delle donne ma l’arrivo di Molly porterà alla lunga conseguenze inaspettate ed esilaranti, tutta nate dalle grandi differenza di cultura tra le due donne.