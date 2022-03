Lulù Selassié riceve un video-messaggio da Rocco Siffredi al Grande Fratello Vip: “Spero che tu vinca”

Grande Fratello

Continuano gli apprezzamenti per Lulù Selassié da parte di personaggi famosi. La concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver appreso dei like social da parte di Cardi B e Gué Pequeno, ha ricevuto un video-messaggio nientemeno che da Rocco Siffredi. L’attore riempie di complimenti la concorrente, rivelando di fare il tifo per lei e sperando che possa conquistare la vittoria: “Te lo meriti, sei fantastica“.

Rocco Siffredi si dichiara fan di Lulù: il video-messaggio al GF Vip

Al Grande Fratello Vip sorpresa decisamente inattesa per Lulù Selassié. La concorrente sta ricevendo numerosi apprezzamenti dal mondo esterno, anche da personaggi noti nazionali e internazionali.

Dopo i like di apprezzamento ricevuti da personalità della musica quali Cardi B e Gué Pequeno, la Princess scopre di avere un fan sfegatato in Italia piuttosto inaspettato: Rocco Siffredi.

L’attore ha voluto mandare al GF Vip un video-messaggio dedicato proprio a Lulù, nel quale si dice suo fan numero 1 e desideroso di vederla vincere il reality: “Ciao Lulù, sono qui alla festa della donna e penso solo a te. Sei la donna che in assoluto mi interessa di più dentro quella Casa: la più sincera, la più vera, la più simpatica.

Come piace a me, come sono io“. A seguire fa una ironica rassicurazione a Manuel Bortuzzo, spiegando: “E per questo Manuel, ascolta un attimo: sono solo un fan di Lulù e vi auguro tutto il bene del cuore. E soprattutto spero che tu vinca Lulù, perché te lo meriti, sei fantastica. Dal fan numero 1 che hai in Italia“.

Alfonso Signorini e il retroscena sul video di Rocco Siffredi

La reazione di Lulù Selassié è tra lo sbigottito e il divertito: “Rocco, ti adoro, ti amo“. Boato di applausi e risate in studio e nella Casa e, a seguire, prende parola Alfonso Signorini che rivela un retroscena. Il conduttore dichiara di aver ricevuto stamattina un messaggio da Manuel Bortuzzo, che gli chiedeva se stasera sarebbe andato in onda il video per Lulù.

Il giornalista l’ha subito rassicurato, gli manda il video e riceve dal nuotatore una risposta inaspettata: “Lo sapevo, perché conosco Rocco, siamo amici da anni“. Per questo in studio Alfonso Signorini chiede a Manuel se conosce davvero l’attore, con il ragazzo che fa chiarezza: “Rocco mi disse un paio di anni fa che se ci fossero più uomini in Italia come me, sarebbe un Paese migliore“.

A seguire Lulù, dalla Casa, saluta il suo Manuel con un “amore mio“.

Il ragazzo le risponde con un “ciao piccola“, per poi rivolgersi a lei e lasciarsi andare ad una battuta: “Ecco, però dissociamoci dall’ambito pornografico per favore, grazie“.