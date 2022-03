Matteo Ranieri confuso a Uomini e Donne, Maria De Filippi interviene: “Io devo capire cos’hai nella zucca”

Uomini e Donne

Il trono classico è stato protagonista della puntata dell’11 marzo di Uomini e Donne. Matteo Ranieri, in particolare, ha stupito il pubblico con un’eliminazione a sorpresa. Si trattava dell’amata corteggiatrice Federica Aversano.

Tra i protagonisti del trono over, è stata chiamata al centro dello studio Daniela Manganaro.

Matteo Ranieri elimina Federica Aversano a Uomini e Donne, ma poi ci ripensa

Matteo Ranieri si è presentato alla puntata dell’11 marzo di Uomini e Donne pronto a fare una cavolata. Si vedeva dalla prima espressione del tronista che dovevamo aspettarci qualcosa di memorabile da lui e, così, è stato.

Dopo la mielosa esterna con la neo arrivata Valeria, roba da romanzi adolescenziali, infatti, Matteo Ranieri ha fatto una mossa inattesa. Il tronista ha eliminato Federica Aversano: “Due persone possono anche piacersi, ma se non arrivano a incastrarsi… Sono stato bene con te, ma anche tanto male… Incompatibilità di carattere… Taglio… Due settimane che sono passate… Non perché mi mancassi più di tanto… A me dispiace tantissimo… Non puoi dire una cavolata a una persona”.

Se i telespettatori hanno avuto un minimo interesse nei confronti di questo trono, è solo grazie alla corteggiatrice campana.

Ma, in questa, puntata, Matteo Ranieri sembrava aver mangiato, improvvisamente, pane e coraggio e ha troncato con la ragazza in modo, anche, poco empatico.

Una determinazione insolita, che è durata pochi minuti. Infatti, il tronista è tornato, subito, quello che conosciamo da mesi, travolto dai dubbi: “Non è che non mi è mancata… Non ho visto un cenno… Non ho detto ‘Non m’interessi’… Io faccio sempre casini”. Maria De Filippi ha provato ad aiutare il tronista: “Non ho voluto infilare il coltello nella piaga… Le veniva da piangere… Io devo capire cos’hai nella zucca”. Ma Luca Salatino ha fatto il quadro della situazione: “Questo è matto”.

Daniela Manganaro spara a zero contro tre corteggiatori a Uomini e Donne

Daniela Manganaro sta carburando di puntata in puntata a Uomini e Donne. Partita un po’ in sordina, nelle ultime puntate la Dama sta facendo vedere il suo carattere.

Nell’episodio dell’11 marzo, in particolare, ha deciso d’attaccare ben tre Cavalieri: “Non si sono neanche resi conto di come si sono comportati… Tre uomini che non hanno gli attributi… Non sono stati chiari“.

Daniela Manganaro ha fatto un vero e proprio show, alzando i toni contro i tre malcapitati, rei di essersi disinteressati alla Dama, senza averglielo comunicato espressamente: “Invece che dirglielo spariscono… Un uomo dovrebbe avere il carattere”.

Non è che non abbia ragione, ma poteva anche evitare la pubblica inquisizione, come sottolineato anche da Tina Cipollari: “Una pesantezza di donna, un macigno”.

Certo che uno come Nicolò, che l’ha definita: “Attaccata tipo pulce… effetto piattola”, certamente è meglio perderlo che trovarlo, anche se non ti avverte.