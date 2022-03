UnoMattina Estate avrebbe scelto i conduttori: al timone ci saranno Massimiliano Ossini e Maria Soave

Programmi TV

UnoMattina Estate è pronto a tornare nei mesi più caldi del 2022 con una nuova edizione che sarà ricca di novità a partire dai conduttori del format. La versione estiva di UnoMattina proporrà ancora una volta il giusto mix tra le notizie di attualità e la trattazione dei fatti e degli eventi che caratterizzano le lunghe giornate estive con di tenere informati i propri spettatori anche sulle tematiche più scottanti del panorama italiano ed internazionale. Per mettere a segno questo goal di qualità la trasmissione ha pensato ad un cambio dei suoi conduttori proponendo un nuovo duo al posto di quello formato da Barbara Capponi e Giammarco Sicuro.

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web i profili individuati sarebbero quelli di Massimiliano Ossini, ormai volto di punta della divulgazione dei canali Rai, e Maria Soave, una delle giornaliste più apprezzate del Tg1.

Torna UnoMattina Estate

Unomattina Estate, la versione estiva del contenitore di Rai1 conosciuto come Unomattina, in vista dei mesi più caldi del 2022 sembra che abbia tutte le intenzioni di rinnovare il suo format ed i volti da proporre al pubblico. La trasmissione ha da sempre convissuto con le due anime del programma, quella un po’ più leggera delle soft news e quella più intensa e serie delle tematiche più scottanti che vedono coinvolto il panorama italiano e quello internazionale internazionale.

Massimiliano Ossini e Maria Soave alla guida di UnoMattina Estate: l’indiscrezione

Stando alle indiscrezioni lanciate da davidemaggio.it, sembra che nella prossima edizione la differenza tra queste due anime possa essere ancora più marcata con una sorta di sdoppiamento del programma.

Per questo motivo il portale lancia con forza e con certezza il rimpasto dei conduttori del programma con il passaggi di consegne dalla coppia Barbara Capponi e Giammarco Sicuro a quella formata da Massimiliano Ossini e Maria Soave.

In questo modo Uno Mattina Estate avrebbe la possibilità di sottolineare la differenza tra le due parti prediligendo il giovane volto della divulgazione Rai di Ossini per il racconto delle soft news mentre la giornalista del Tg1 Soave dovrebbe essere quella scelta per il racconto più stretto dell’attualità.