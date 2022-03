A C’è posta per te Agata chiede scusa ai figli: “Da troppo tempo ho smesso di essere la vostra mamma”

Programmi TV

Agata ha chiamato C'è posta per te per fare una sorpresa ai suoi quattro figli. La mamma ha voluto chiedere scusa per essersi allontanata da loro, dopo la morte del marito.

La puntata finale della stagione 2022 di C’è posta per te ha presentato, come prima storia, un’emozionante sorpresa. Agata, una mamma, ha convocato nella trasmissione televisiva i suoi quattro figli: Alberto, Valentina, Alessio e Martina.

La mittente della speciale posta ha voluto chiedere scusa ai suoi ragazzi per essersi lasciata andare molto, dopo la morte del marito Giuseppe.

Ad aiutare Agata nella sua sorpresa, è stata invitata nel people show Emma Marrone.

A C’è posta per te la storia di Agata e della sua famiglia

Agata ha chiamato C’è posta per te con uno speciale obiettivo: “Per i miei quattro figli, voglio chiedergli scusa, perdono“.

La mamma, infatti, ha convocato Alberto, Valentina, Martina e Alessio per chiedere perdono per la sua assenza, dopo la morte del marito, padre dei suoi figli: “Ho pensato solo al mio dolore… Non ho pensato al fatto che i miei figli hanno perso il loro papà… Non volevo neanche prendere le medicine che mi servono per il cuore“.

Agata ha raccontato i momenti in cui non è stata presente per i suoi figli: “Spesso la notte li sentivo piangere… Non ce la facevo, stavo nel letto e non riuscivo… Era come se non li vedessi proprio”. La mamma ha riportato anche le parole disperate dei suoi ragazzi, che temevano anche per lei: “Rischiamo di perdere anche te, abbiamo già perso papà“.

Agata ha promesso di tornare a essere: “La mamma di prima“.

La lettera di Agata ai quattro figli a C’è posta per te

Agata ha chiamato C’è posta per te per fare una particolare sorpresa ai suoi quattro figli. La lettera della mamma è stata molto commovente: “Amori miei sono qui stasera perché voglio chiedervi scusa… Da quando papà è andato via ho pensato solo al mio dolore, trascurando il vostro… Meglio morire per andare da papà… Da troppo tempo non vi bacio e non vi abbraccio… La vostra mamma è qui… Il mio cuore non vi ha mai abbandonato“.

Agata ha ricordato i momenti belli della sua vita con il marito Giuseppe: “Vi abbiamo amato dal primo istante in cui sieti venuti al mondo… Io e papà crescevamo insieme a voi… Sarebbe bello fermare il tempo a quella perfezione“.

Ma la speciale missiva della mamma ha ricordato anche il momento peggiore della famiglia, la scomparsa del padre: “Io avevo tutto… Ho perso il cuore e ho sbagliato tanto… Da troppo tempo ho smesso di essere la vostra mamma e di questo vi chiedo scusa… Dire addio all’amore della mia vita mi ha annientato… Ho perso il mio unico grande amore“.

Agata ha chiesto scusa col cuore ai quattro figli: “La vostra mamma vi chiede perdono“.

Emma Marrone parla del dolore a C’è posta per te

Agata ha inviato una toccante lettera ai suoi quattro figli, attraverso C’è posta per te. La missiva era, in realtà, anche una sorpresa, a cui ha partecipato anche Emma Marrone.

La cantante ha raccontato la sua visione del dolore: “Il dolore ci rende soli al mondo… Molto spesso i figli si ritrovano a fare i genitori dei propri genitori… L’importante è sempre trovare un motivo… Agata ha quattro motivi“.

Agata ha fatto una promessa ai figli: “Voglio promettervi che da oggi in poi mi prenderò cura di me stessa… Voglio tanti abbracci e baci da voi“.

I quattro ragazzi hanno risposto con affetto: “Sei bellissima mamma“.