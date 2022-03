Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: su Rai3 al via il nuovo programma di divulgazione scientifica

Programmi TV

Nella prima serata di sabato 12 marzo 2022 prende il via su Rai 3 il nuovo ed interessante programma di divulgazione scientifica che accompagnerà il pubblico del canale alle frontiere della ricerca. La prima puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui va in onda su Rai3 a partire dalle ore 21:50 con la conduzione di Barbara Gavallotti, apprezzata biologa e divulgatrice scientifica che spesso ha partecipato a noti programmi televisivi per condire il racconto scientifico delle tematiche legate alla pandemia di Covid e non solo. La conduttrice si lancia in questa nuova avventura lunga quattro puntate dove aiutata dall’intervento di ospiti illustri ed esperti tratterà di puntata in puntata temi che mixano la scienza con la vita di tutti i giorni per semplificare al pubblico concetti complicati e di difficile comprensione.

Scopri quello che vedremo nella prima puntata dal titolo di Invisibili – Cosa ci ha svelato e insegnato il Covid e tutti gli ospiti che ne prenderanno parte.

Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: la prima puntata in onda su Rai3

Il tutto affrontato al fianco degli interventi degli illustri ospiti come Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute per l’emergenza da coronavirus; lo scienziato Francesco Stellacci, ed anche Paolo D’Ancona, medico epidemiologo, oltre all’immunologo statunitense consigliere del presidente americano per la lotta al Covid Anthony Fauci.