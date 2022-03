Tommaso Stanzani e l’amore con Tommaso Zorzi, a Verissimo il ballerino rivela: “Abbiamo iniziato a convivere”

Programmi TV

A Verissimo Silvia Toffanin accoglie in studio Tommaso Stanzani, che bene ha figurato nella scorsa edizione di Amici in qualità di ballerino. Ospite assieme al leader dei Nomadi Beppe Carletti per presentare una loro recente collaborazione, il giovanissimo ragazzo affronta l’argomento amore e parla della convivenza con il fidanzato Tommaso Zorzi: le confessioni sul loro rapporto.

Tommaso Stanzani a Verissimo: la storia d’amore con Tommaso Zorzi

Le vite di Tommazo Zorzi e Tommaso Stanzani nell’ultimo anno sono radicalmente cambiate, a livello professionale e non solo. Il primo ha conquistato la vittoria al Grande Fratello Vip nella scorsa edizione, il secondo è stato uno dei ballerini più apprezzati al serale di Amici 2021 di Maria De Filippi.

Oltre alle soddisfazioni professionali, però, la vita ha sorriso ai due giovanissimi ragazzi anche sul fronte privato. La coppia si è conosciuta lo scorso anno, si è frequentata e si è messa insieme, manifestando a tutti il loro amore anche attraverso affettuose testimonianze via social. Sino al passo più importante: la convivenza.

Stanzani ne parla oggi pomeriggio a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin assieme al leader dei Nomadi Beppe Carletti per presentare una loro collaborazione in un cortometraggio.

Tommaso Stanzani e la convivenza con Tommaso Zorzi: “Stiamo proprio bene insieme“

Interpellato da Silvia Toffanin sul fronte privato e sulla love story con Tommaso Zorzi, Tommaso Stanzani parla della loro convivenza: “Tutto bene, abbiamo iniziato a convivere. Sta andando bene perché, quando nasce l’amore, siamo sempre rimasti attaccati.

Adesso invece stiamo iniziando a darci un po’ di spazi. Ma non è che stiamo sempre insieme perché siamo gelosi l’uno dell’altro: stiamo proprio bene insieme e ci divertiamo. L’altra volta gli ho detto una cosa: lo vedo come il mio migliore amico.

Perché comunque lui è una persona che mi diverte e con cui mi confido. Quindi adesso stiamo vivendo insieme a Milano“.

Come ogni convivenza, spesso insorgono piccoli battibecchi nella coppia ma, nonostante tutto, il loro amore resiste e procede a gonfie vele: “Ci sono dei momenti in cui si litiga un pochino, anche perché lui è pazzerello, però tutto sommato va molto bene”.