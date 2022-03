Una donna e 4 bambini di età tra i 3 e i 12 anni trovati morti in casa: erano lì da giorni

Cronaca dal Mondo

Il corpo di una donna e quello di 4 bambini sono stati ritrovati all’interno di una casa a Grenoble, città della Francia sud-orientale. Il rinvenimento è avvenuto a opera dei vigili del fuoco della città che hanno ritrovato i corpi in avanzato stato di decomposizione in un appartamento saturo di aria insalubre. Secondo quanto riferisce la stampa francese, la donna sarebbe stata la mamma dei bambini, che da più di un giorno mancavano da scuola e di cui nessuno aveva avuto notizie.

I vigli del fuoco hanno dovuto fare irruzione nella casa, perché la porta dell’appartamento era chiusa a chiave. Al momento indaga la polizia.

4 corpi trovati in una casa

A rilanciare la notizia è stata l’agenzia francese Agence France-Presse che, rilanciando fonti interne alla polizia, ha reso noto che i corpi sono stati ritrovati nella tarda serata di venerdì 11 marzo. I corpi erano in un appartamento a Grenoble, quartiere La Villeneuve, oltre alla donna, una 39enne, c’erano quelli di 4 bambini di 3, 8, 10 e 12 anni. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una madre e dei suoi figli, ma non è ancora stata rivelata l’identità, come ha spiegato il procuratore Boris Duffau, per via delle condizioni dei corpi al loro ritrovamento.

A fare irruzione nell’appartamento sono stati i vigili del fuoco su segnalazione di persone vicine alla donna, insospettiti dal fatto di non aver ricevuto sue notizie.

L’ipotesi è quella di omicidio-suicidio

La procura ha disposto l’autopsia sui corpi dei deceduti, al momento tutte le piste sono aperte ma la principale è quella di omicidio-suicidio. Sarà l’autopsia a definire le cause della drammatica morte, ma il sospetto è che la donna possa aver somministrato a se stessa e ai figli dei medicinali.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Le Dauphinè, il padre dei bambini si troverebbe rinchiuso in carcere da diversi mesi, con l’accusa di violenza domestica.