Valeria Fabrizi elogia Silvia Toffanin a Verissimo, parole di affetto e ammirazione: “Hai un dono negli occhi”

A Verissimo Silvia Toffanin riceve sentitissime parole di elogio da parte di Valeria Fabrizi, ospite nel suo studio nella puntata di oggi pomeriggio. L’attrice ha voluto concedere un’intervista e, al termine della clip di presentazione che ha ripercorso la sua carriera sul set, si è commossa e ha confessato di ammirarla per la sua bontà e per la sua ricchezza umana: la conduttrice la ringrazia con un grande sorriso sul volto.

Valeria Fabrizi si racconta a Verissimo: commozione dopo la clip sulla sua vita

Oggi pomeriggio, a Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto in studio una delle grandi attrici del cinema italiano: Valeria Fabrizi.

Protagonista nella scorsa edizione a Ballando con le stelle, la diva dello spettacolo ha voluto concedere un’intima intervista nel talk show di Canale5 per ripercorrere le tappe più importanti della sua vita, professionale e privata. Dall’infanzia vissuta in periodo di guerra alla lotta contro il tumore, l’attrice si è confessata a 360° regalando anche emozionanti racconti in studio.

Valeria Fabrizi, in particolare, non ha trattenuto le lacrime al termine della clip iniziale, riepilogativa della sua vita sul set e nel privato. L’attrice si è commossa ed ha voluto ringraziare Silvia Toffanin: non solo per questa sorpresa, ma anche per la persona che è.

Valeria Fabrizi elogia Silvia Toffanin: “Hai un dono negli occhi“

Valeria Fabrizi non si trattiene e, parlando occhi negli occhi con Silvia Toffanin, le rivolge dolcissime parole di ammirazione ed affetto: “Io vorrei dirti una cosa: tu hai un dono negli occhi, perché ti vedo, e hai un dono negli occhi che ti entra nell’anima e con gli occhi hai tutto quello che puoi dire, che assorbi, che doni.

Hai una forza incredibile“.

L’attrice si dice ammirata dalla conduttrice per la sua bontà, la sua profondità e per i valori umani che trasmette: “Ti ho sempre ammirata per questa ricchezza umana che tu emani, e sei molto brava.

Hai classe, sei bella, sei dolcissima. Non è che sono qui per dirti questo, ma volevo dirlo comunque in qualsiasi altra occasione“. La conduttrice reagisce con un grande sorriso a queste parole, ringraziandola: “Grazie veramente“.