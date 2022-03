Walter Zenga riceve un video-messaggio dai figli Andrea e Nicolò a Verissimo: sorpresa per l’ex calciatore

Programmi TV

A Verissimo Walter Zenga si racconta a cuore aperto tra carriera e vita privata, approfondendo anche un capitolo legato alla famiglia. L’ex calciatore ha spesso parlato del difficile rapporto con i figli, appianato nel corso dell’ultimo anno grazie ad alcuni chiarimenti e a una riappacificazione con Andrea e Nicolò. A testimonianza del legame ricucito, un video-messaggio da parte dei figli: sorpresa in studio.

Walter Zenga e la lontananza dai figli quando erano piccoli

Nel corso dell’ultimo anno Walter Zenga ha ottenuto uno dei suoi più grandi successi nella vita. Non un successo sportivo, ma intimo, familiare: il ritrovato rapporto con i figli Andrea e Nicolò.

All’ex portiere è sempre stata data colpa, da parte loro, di essere stato un padre assente, specie dopo la separazione dalla ex Roberta Termali. Tuttavia nel corso dell’ultimo anno i rapporti si sono pian piano ricuciti e le divergenze quasi completamente superate.

“Sicuramente c’è stato un qualcosa che non ha funzionato, che a un certo punto mi ha portato lontano” rivela Walter Zenga ospite oggi a Verissimo, parlando della decisione di aver vissuto in America quando i due figli erano piccoli. L’ex portiere spiega come sia stato complicato avere rapporti con loro per via della lontananza: “Ci sono stato 3 anni, quando i bambini erano piccoli e nell’età adolescenziale.

Quindi il fatto di vivere così lontano, di tornare ogni volta e stare qui 2/3 giorni per poi tornare in America, era come una goccia in un oceano, non avevi mai il tempo per poter fare quello che un genitore logicamente poteva avere“.

Walter Zenga sorpreso da Andrea e Nicolò: il video-messaggio

Nonostante negli anni Walter Zenga e i suoi figli abbiano vissuto di silenzi ed incomprensioni, nell’ultimo anno si sono riavvicinati. Per l’ex calciatore, a testimonianza di questa riappacificazione, è in arrivo a Verissimo un video-messaggio proprio da parte dei figli.

Le parole di Andrea, ex concorrente del GF Vip: “Sono molto contento di come stanno andando le cose tra di noi nell’ultimo anno“. Nel messaggio, a seguire, vuole rivolgergli un ringraziamento: “Volevo ringraziarti per questo ultimo periodo insieme. Ci siamo avvicinati e ho scoperto dei lati di te che abbiamo in comune e abbiamo tanto da dirci“.

Nicolò, invece, ha voluto svelare il ricordo più prezioso che custodisce assieme al padre: “Ci tenevo a mandarti un saluto e un grande abbraccio e a condividere con te quello che penso sia il ricordo più prezioso che porto nel cuore insieme a te: risale a quando abitavamo a Nervi“.