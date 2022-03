15enne sbalzata da una giostra al luna park muore in ospedale. Il dramma in provincia di Novara

Cronaca Italia

Il luna park era stato allestito per la festa patronale di Galliate, Novara. La giovane si trovava lì insieme agli amici per festeggiare il suo compleanno.

Una ragazzina di 15 anni è morta in un tragico incidente al luna park; la giovanissima è caduta da una giostra e, nonostante il trasporto urgente in ospedale, per lei i medici non hanno potuto fare nulla. Al momento sono in corso le indagini degli inquirenti per ricostruire le dinamiche dei fatti. Secondo una primissima ricostruzione la giovane è caduta mentre la giostra, un Tagadà, era attiva; a dare l’allarme sono stati gli altri ragazzi che in quel momento erano con lei e anche loro caduti. La 15enne si trovava al luna park con degli amici per festeggiare il compleanno.

15enne muore in un incidente a luna park

Teatro del dramma la cittadina di Galliate dove era stato allestito un luna park per la festa patronale.

Secondo quanto ricostruito e noto fino ad ora, la 15enne su trovava su una giostra quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata sbalzata a terra.

Al momento la giostra si trova sottoposta a sequestro per permettere accertamenti del caso. La 15enne si trovava al luna park per festeggiare il suo compleanno, stando a quanto raccontato dalle persone presenti, quello doveva essere l’ultimo giro di giostra prima del taglio della torta.

La corsa in ospedale e la tragica morte

Immediato l’intervento dei soccorritori che hanno trasportato d’urgenza la 15enne presso l’ospedale Maggiore di Novara.

I medici hanno valuto come gravissime le condizioni della giovane, che purtroppo è morta poco dopo.

Una prima ricostruzione dell’incidente

La 15enne si trovava su un Tagadà, come si legge su TgCom24 avrebbe perso l’equilibrio cadendo all’interno della giostra, insieme ad altri che le stavano vicino. Proprio loro hanno dato l’allarme vedendo il sangue che le sgorgava dal volto.

Il sindaco di Galliate Claudiano Di Caprio ha annunciato la chiusura del luna park per lutto, facendosi voce della comunità ha dichiarato: “Siamo sconvolti, è una vera tragedia”.