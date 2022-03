Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi insieme: a Verissimo raccontano la loro amicizia

Programmi TV

Sono stati ribattezzati i “tre moschettieri” della Casa del Grande Fratello Vip ed ancora oggi fanno sognare per la loro amicizia e il forte legame creato a Cinecittà. A Verissimo, nella puntata in onda oggi pomeriggio, sono protagonisti di un’intensa intervista Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Il trio racconta a cuore aperto la loro amicizia, proseguita fuori: “Ci sentiamo sempre“.

Aldo, Manuel e Gianmaria: i “tre moschettieri” si raccontano a Verissimo

Silvia Toffanin accoglie nel salotto di Verissimo, oggi pomeriggio, tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip: Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi.

A Cinecittà, nel corso della loro avventura all’interno del reality, hanno creato un bellissimo rapporto di amicizia fatto di complicità e confidenze, al punto da essere rinominati i “tre moschettieri” della Casa.

Manuel Bortuzzo rivela a Silvia Toffanin il rapporto creato con i due ex coinquilini nel reality e consolidato anche fuori dalle mura di Cinecittà. Il ragazzo spiega in particolare quali insegnamenti abbia ricevuto da loro: “Mi hanno insegnato che con normalità si può essere bellissime persone, indipendentemente da quello che fai. Loro mi hanno trasmesso la grande passione che hanno per quello che fanno nella loro vita: l’impegno, il voler fare, l’essere carichi e positivi.

Insieme sorridiamo e stiamo bene, e lo facciamo con semplicità e naturalezza. Siamo tre ragazzi normali, ed è la cosa bella che ci unisce“.

I “tre moschettieri” dopo il GF Vip: “Ci sentiamo sempre“

I tre concorrenti vivono in posti differenti ma, nonostante la distanza, trovano sempre l’occasione per tenersi in contatto. Gianmaria svela come non sarà la distanza a mettere a rischio la loro preziosa amicizia: “Ci sentiamo sempre a prescindere, non penso che nell’amicizia esistano distanze, quindi non sarà questo il problema assolutamente”.

Oltre alla distanza, i “tre moschettieri” del GF Vip sono anche divisi da stili di vita differenti: Aldo Montano ha una famiglia, moglie e figli, Manuel sta per costruire un rapporto con Lulù anche fuori dalla Casa, mentre il cuore di Gianmaria al momento è occupato dalla ex coinquilina Federica Calemme. “Siamo completamente diversi, come stile di vita, età e tipo di vita“, spiega Aldo Montano. Nonostante i differenti stili di vita, non vogliono assolutamente privarsi di questa amicizia.

Aldo e Manuel e il rapporto con Alex Belli

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è spesso parlato dei “tre moschettieri” e inizialmente, al posto di Gianmaria Antinolfi, c’era Alex Belli.

I rapporti tra i tre ragazzi e l’attore si sono deteriorati nel corso del tempo, come spiega ironicamente Montano: “Inizialmente Alex era un po’ in prova, ma ha dovuto cedere il passo ad un vero, caro amico, una persona speciale ed eccezionale che è Gianmaria“. Lo schermidore spiega per quale motivo non abbia saputo instaurare un rapporto di amicizia con l’attore: “Non c’è feeling, io interpreto la mia vita a modo mio e non si sposa con la sua e come la sta interpretando.

Ognuno è libero di fare ciò che vuole. Amici non lo saremo e non potremo mai esserlo”.

Medesima opinione per Manuel Bortuzzo: “Ognuno è libero di fare quello che vuole, semplicemente non ci troviamo insieme nel gruppo“.