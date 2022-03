Amanda Lear e l’infelice frase a Domenica In: Mara Venier prende le distanze e spegne le polemiche

Programmi TV

Amanda Lear è incappata in una frase infelice nel corso della sua intervista a Domenica In. Mara Venier, che inizialmente non se n'è accorta, a seguire ha voluto prenderne le distanze.

Polemica a Domenica In per una frase infelice espressa da Amanda Lear, ospite oggi pomeriggio in studio da Mara Venier. Parlando di colei che la interpreterà nel film su Salvador Dalì prossimo all’uscita, l’attrice se n’è uscita con la seguente espressione: “Sembra una mign***a ucraniana“. La conduttrice, che inizialmente non aveva sentito tale intervento, al termine dell’intervista si è dissociata rivolgendosi al pubblico.

Amanda Lear e la frase sulle donne ucraine: è polemica a Domenica In

L’intervista di Amanda Lear andata in onda oggi pomeriggio a Domenica In ha scatenato le polemiche. L’attrice ha ripercorso la sua vita e carriera ai microfoni di Mara Venier, parlando anche del film su Salvador Dalì prossimo all’uscita nelle sale cinematografiche.

E, commentando la scelta dell’attrice che avrebbe dovuto interpretarla nella pellicola, la Lear ha espresso una frase infelice: “Ho visto la sua foto e ho detto: ‘Non mi piace, sembra una mign***a ucraniana’“.

Mara Venier non ha subito compreso le sue parole, al punto da chiederle: “Sembra?“. L’attrice, ritornando sui suoi passi, utilizza un’altra frase: “Sembra una James Bond girl“. Ma l’espressione in riferimento alle donne ucraine non è passata inosservata e il video di quegli istanti ha fatto il giro del web.

Mara Venier si dissocia a fine intervista: “Non avevo capito“

Nel corso dell’intervista, forse resasi conto della gravità delle parole poco prima pronunciate, Amanda Lear chiede scusa: “A proposito del film, io prima scherzavo, parlavo della ragazza che fa la mia parte, mi devo scusare, scherzavo“. Prende parola anche Mara Venier che, appreso quanto accaduto, rivela di non aver udito quella frase: “Io non ho sentito, anzi vi prego di alzarmi il microfono perché mi perdo tante cose di Amanda“.

Al termine dell’intervista, una volta che Amanda Lear ha lasciato lo studio, Mara Venier ha voluto rivolgersi ai suoi telespettatori.

E l’ha fatto prendendo le distanze dall’espressione dell’attrice e invitando il pubblico a non alimentare ulteriori polemiche: “Allora ragazzi, abbiamo salutato Amanda Lear. Io voglio precisare una cosa però: quando Amanda se n’è uscita con quella frase molto infelice, io ho detto subito: ‘Cos’hai detto?’. Perché non avevo capito. Se avessi capito quello che stava dicendo, chiaro che avrei preso le distanze, come le prendo adesso. Non è il momento questo per fare polemiche inutili: non avevo sentito, quindi stop alle polemiche.

Non è proprio il momento“.