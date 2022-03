Che tempo che fa anticipazioni, i temi e gli ospiti della puntata del 13 marzo 2022

Programmi TV

he tempo che fa torna in televisione su Rai3 nella serata di domenica 13 marzo 2022. La nuova puntata avrà al centro dell'attenzione la delicata situazione tra Ucraina e Russia che sarà affrontata anche con la partecipazione esclusiva di Sean Penn. Scopri tutti gli ospiti di puntata.

La trasmissione Che tempo che fa in occasione di domenica 13 marzo 2022 tornerà ad occuparsi in maniera approfondita dell’attualità mondiale con un focus sul conflitto scoppiato in Ucraina. Il programma condotto da Fabio Fazio ritorna a riflettere su ciò che sta succedendo tra Russia ed Ucraina ospitando il nostro Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e con la partecipazione dell’Ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo ed anche dell’intervento del divo Sean Penn che racconterà la sua esperienza diretta in merito.

I temi di puntata subiranno poi un alleggerimento grazie alla folta squadra della trasmissione composta dalle co-conduttrici Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck e dagli ospiti fissi del cast Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi ed ovviamente Orietta Berti.

Per l’occasione il celebre Tavolo di fine puntata andrà nuovamente in soffitta per lasciare maggiore spazio alle analisi degli ospiti di Che tempo che fa.

Che tempo che fa: la puntata di domenica 13 marzo

Da qualche settimana a questa parte l’attenzione di Fabio Fazio e della sua apprezzatissima Che tempo che fa giocoforza si deve concentrare alla stretta attualità del conflitto che sta martoriando la popolazione ucraina.

La trasmissione nella nuova puntata in onda su Rai3 domenica 13 marzo 2022 a partire dalle ore 20:00 tornerà ad occuparsi della delicata situazione che si sta vivendo in Ucraina con l’intervento di alcuni ospiti d’eccezione.

I merito interverranno il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ed anche l’Ambasciatore italiano impegnato in Ucraina Pier Francesco Zazo. In questo spazio della trasmissione anche la partecipazione esclusiva di Sean Penn che racconterà la sua esperienza diretta in merito, raccontando ciò che ha visto proprio quando si trovava al confine nel momento dell’invasione russa.

Che tempo che fa: gli ospiti della puntata di domenica 13 marzo

Nella puntata in onda questa sera non ci sarà i solito divertente Tavolo e gli interventi comici saranno lasciati alla sola Luciana Littizzetto. L’appuntamento offrirà al pubblico la partecipazione di Ricky, Gian Marco e Maria Sole Tognazzi per ricordare loro padre Ugo che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 23 marzo ed al quale è dedicato il documentario dal titolo di La voglia matta di vivere. Spazio anche alla responsabile della Comunicazione e delle campagne di raccolta fondi internazionali di Emergency Simonetta Gola, moglie del compianto Gino Strada e curatrice del suo libro postumo dal titolo di Una persona alla volta.