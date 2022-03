Chi è Anna Ferzetti attrice e compagna di Pierfrancesco Favino: la carriera e la storia d’amore con l’attore

Chi è

Anna Ferzetti è un’affermata attrice italiana, volto noto in tv e al cinema di serie e pellicole di grande successo. Dal film Domani è un altro giorno del 2019 alle fiction Il commissario Rex e Rocco Schiavone, la sua carriera vanta una vasta attività sul set. Sul fronte privato, invece, la Ferzetti è felicemente fidanzata dal 2003 con Pierfrancesco Favino, da cui ha avuto due figlie, Greta e Lea.

Anna Ferzetti: la carriera al cinema e in televisione

Pierfrancesco Favino è uno dei più grandi e affermati attori del panorama cinematografico italiano, oggi pomeriggio protagonista a Verissimo di un’intervista con Silvia Toffanin. Tuttavia la sua carriera, nel corso degli anni, si è intrecciata anche con la sua vita privata: al suo fianco, dal 2003, è presente la compagna Anna Ferzetti, anche lei attrice al cinema e sul piccolo schermo.

Nata a Roma il 24 dicembre 1982, Anna Ferzetti è la figlia dell’attore Gabriele Ferzetti e anche lei ha intrapreso la carriera di attrice. Al cinema come in televisione, sono numerosi i progetti che l’hanno vista coinvolta e che hanno contribuito al suo successo. Al cinema è stata protagonista di pellicole quali Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini del 2017 e Domani è un altro giorno di Simone Spada (2019): quest’ultima le valse la doppia candidatura come Miglior attrice non protagonista al Nastro d’argento del 2019 e al David di Donatello del 2020.

In televisione, invece, ha recitato all’interno di numerose serie di grande successo: basti pensare a Il maresciallo Rocca, Il commissario Rex, Rocco Schiavone e Nero a metà.

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino: la loro storia d’amore

Sul fronte privato, Anna Ferzetti è felicemente fidanzata con Pierfrancesco Favino.

I due attori fanno coppia fissa dal 2013 e dalla loro relazione sono nate due figlie: Greta e Lea.

“Eravamo a una festa. Lui mi ha pestato il piede. Abbiamo iniziato a chiacchierare e non ci siamo fermati più“: così l’attrice aveva rivelato, in un’intervista di pochi anni fa, come si erano conosciuti.

I due attori non sono sposati, sebbene abbiano più volte affrontato l’argomento matrimonio. “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità“, aveva rivelato l’attore in un’intervista di pochi anni fa al settimanale F. Al momento, dunque, l’ipotesi nozze non rientrerebbe nei loro piani per il futuro.