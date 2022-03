Domenica in torna su Rai1: tutti gli ospiti di Mara Venier nella puntata in onda il 13 marzo

Programmi TV

Domenica in va in onda su Rai1 nel pomeriggio del 13 marzo 2022. Scopri tutti i temi e gli ospiti della ventiseiesima puntata in onda dalle ore 14:00.

Il nuovo appuntamento con Mara Venier e la sua Domenica In va in scena il 13 marzo 2022 a partire dalle ore 14:00 ovviamente su Rai1. La puntata numero ventisei tra i tanti temi tornerà ad occuparsi del conflitto scoppiato in Ucraina con una toccante pagina di approfondimento mentre il resto dell’appuntamento sarà ovviamente più leggero e dedicato al mondo dello spettacolo, della musica e della televisione. La zia Mara farà nuovamente spazio al racconto dei tanti ospiti che arriveranno a trovarla in studio, mostrando al pubblico anche la continuazione dell’intervista a Gemma Calabresi Milite, la vedova del Commissario Luigi Calabresi che la scorsa settimana si è interrotta per motivi di tempo.

Scopri tutti gli ospiti che interverranno nel contenitore televisivo in onda dagli studi romani intitolati a Fabrizio Frizzi durante l’appuntamento in onda su Rai1 il 13 marzo 2022 a partire dalle ore 14:00.

Domenica in: su Rai1 in onda con la ventiseiesima puntata

Lo show pomeridiano torna in onda su Rai1 domenica 13 marzo 2022 a partire dalle ore 14:00 in compagnia della zia Mara Venier e di tanti ospiti. La prima parte del programma sarà nuovamente impegnata dalla conduttrice per parlarci della stretta attualità legata al conflitto che si sta tenendo in Ucraina, durante la quale interverranno nuovamente degli ospiti tra i migliori analisti e giornalisti d’Italia.

L’appuntamento numero ventisei mostrerà anche il finale dell’intervista a Gemma Calabresi Milite, la vedova del Commissario Luigi Calabresi ,che la scorsa settimana si è interrotta a causa di motivi di tempo.

Tutti gli altri ospiti della puntata di domenica 13 marzo

I temi e gli argomenti della puntata si faranno via via più leggeri con gli interventi provenienti dal mondo dello spettacolo e della televisione nostrana. Ampio spazio sarà dedicato al grande ospite di puntata Riccardo Cocciante che si racconterà in una lunga intervista tra musica e parole che lo racconterà tanto come uomo quanto come artista.

Matteo Bocelli, figlio dell’immenso Andrea, parlerà dei suoi progetti discografici e canterà la sua nuova canzone scritta a quattro mani con Mahmood. Ci sarà spazio anche per il racconto della lunga carriera di Amanda Lear.